小S求改運？告假一年回歸「臉上竟多2顆痣」 經紀人一句話親揭真相

小S回歸《小姐不熙娣》後，被發現臉上多了2顆痣。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣歷經喪姊之痛後回歸《小姐不熙娣》，卻被網友發現臉上多了2顆痣掀起討論，甚至掀起「為了改運」一說。針對此事，小S本人雖未出面回應，但她的經紀人則以一句話揭開真相，相關說法再度引爆熱議。

「大S」徐熙媛香消玉殞後，小S悲痛萬分向製作單位告假逾1年，如今調整好狀態重返節目《小姐不熙娣》，不過有眼尖網友注意到她臉上似乎多了2顆痣，甚至有人特地回去翻舊片比對，認為是回歸後才出現的變化，討論聲量隨之升高。

請繼續往下閱讀...

隨著討論發酵，網友們各有解讀提出己見，有人認為新痣讓整體妝感更有特色，也有人認為是刻意改變造型，甚至出現替身及改運的揣測，「maybe改運吧！」、「感覺是為了改變運勢」、「她們不是同一個人，這是小S的替身」，讓話題逐漸偏離原本焦點。

面對外界各種瘋狂猜測，小S則透過經紀人給出簡單說明，「只要長痘痘，她就會用眼線筆之類的點出來當痣。」以一句話直接解答「多出來的痣」其實是妝容變化，而非身體出現異常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法