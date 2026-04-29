王俐人千萬債逼下海？ 命理師斷言「無時機命」：她不快樂

49歲王俐人「擦邊肉體」闖SWAG。（翻攝自SWAG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲藝人王俐人近期風格大轉變，不僅在社群大膽挑戰深V蕾絲睡衣、激凸「擦邊球」入鏡，日前更受邀登上成人平台SWAG，裸上身接受男優按摩、與女優大玩雙人瑜伽，引發網友熱議。對此，命理師沈嶸通靈分析，驚爆王俐人目前陷入「自刑」，這一切轉變全是「迫於現實的無奈」。

王俐人近期因積極還清千萬負債，不惜突破過往保守形象爭取流量。據傳其IG付費訂閱人數暴漲，月收入粗估可達70萬元。然而，沈嶸讀取其腦波後指出，王俐人的靈魂並不快樂，之所以走上成人擦邊路線，是因自覺除了「賣肉」外，已無其他選擇。

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王俐人陷入「自刑」鋼索，沈嶸驚爆她靈魂不樂意。（沈嶸提供）

沈嶸透露，畢業於美國名校、氣質溫婉的王俐人，本性並不樂意搔首弄姿，這種違背靈魂意願的決定正是她陷入「自我刑剋」的主因。即便王俐人曾回嗆網友「奶是我的」，但若非迫於現狀，絕不會做出此舉。

沈嶸進一步分析王俐人的命格，直言她屬於「無時機命」，這類命格特質是「做多得少、難以成功」。回顧王俐人演藝生涯，雖曾因《麻辣鮮師》走紅，卻難有後續代表作，就連開餐廳也慘遭惡意倒閉，機運似乎總是不站在她這邊。

對於這波「流量密碼」，沈嶸並不樂觀。她斷言這只是「絕處逢生」的勉強出路，新鮮感過後恐將無疾而終，未來轉型難度極高。不過，沈嶸也肯定王俐人「不偷不搶」努力還債的決心，認為她愈挫愈勇、直面債務的勇氣仍值得嘉許。

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