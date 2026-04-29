自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王俐人千萬債逼下海？ 命理師斷言「無時機命」：她不快樂

49歲王俐人「擦邊肉體」闖SWAG。（翻攝自SWAG）49歲王俐人「擦邊肉體」闖SWAG。（翻攝自SWAG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲藝人王俐人近期風格大轉變，不僅在社群大膽挑戰深V蕾絲睡衣、激凸「擦邊球」入鏡，日前更受邀登上成人平台SWAG，裸上身接受男優按摩、與女優大玩雙人瑜伽，引發網友熱議。對此，命理師沈嶸通靈分析，驚爆王俐人目前陷入「自刑」，這一切轉變全是「迫於現實的無奈」。

王俐人近期因積極還清千萬負債，不惜突破過往保守形象爭取流量。據傳其IG付費訂閱人數暴漲，月收入粗估可達70萬元。然而，沈嶸讀取其腦波後指出，王俐人的靈魂並不快樂，之所以走上成人擦邊路線，是因自覺除了「賣肉」外，已無其他選擇。

王俐人陷入「自刑」鋼索，沈嶸驚爆她靈魂不樂意。（沈嶸提供）王俐人陷入「自刑」鋼索，沈嶸驚爆她靈魂不樂意。（沈嶸提供）

沈嶸透露，畢業於美國名校、氣質溫婉的王俐人，本性並不樂意搔首弄姿，這種違背靈魂意願的決定正是她陷入「自我刑剋」的主因。即便王俐人曾回嗆網友「奶是我的」，但若非迫於現狀，絕不會做出此舉。

沈嶸進一步分析王俐人的命格，直言她屬於「無時機命」，這類命格特質是「做多得少、難以成功」。回顧王俐人演藝生涯，雖曾因《麻辣鮮師》走紅，卻難有後續代表作，就連開餐廳也慘遭惡意倒閉，機運似乎總是不站在她這邊。

對於這波「流量密碼」，沈嶸並不樂觀。她斷言這只是「絕處逢生」的勉強出路，新鮮感過後恐將無疾而終，未來轉型難度極高。不過，沈嶸也肯定王俐人「不偷不搶」努力還債的決心，認為她愈挫愈勇、直面債務的勇氣仍值得嘉許。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中