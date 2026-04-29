遭爆和親弟周興哲為錢鬧翻！周予天首露面 曝「1動作」戳破謠言

《男公館》首映；羅宏正（左起）、石知田、吳思賢、張立昂、陳奕、周予天。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕羅宏正和周予天今出席新戲《男公館》首映會，恰巧2人都圍繞時事相關話題，羅宏正過往是男團「SpeXial」成員，近日傳出男團要合體主持節目，而周予天遭爆與弟弟周興哲鬧翻，被指因為父母偏心周予天，出錢給周予天成立經紀公司，周興哲看了不是滋味，打算另開公司來較勁，2人也一一做出回應。

周予天被傳與弟弟周興哲不合，他親上火線澄清，直呼消息荒謬，「滿好笑的，我那天起床才知道有這個新聞，是經紀人傳給我，我也轉給我弟看。」他轉述周興哲的反應，「他還說這好像在寫劇本，完全沒有這件事，我們自己笑一笑就過了。」

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對於兄弟感情是否受影響？周予天強調：「怎麼可能，他是我親弟弟。」他坦言出道以來常被比較，但心態一直很正面，「看到他成功、在發光，我是替他開心的。」也透露周興哲甚至幫忙轉發新戲片花力挺，「認識我們的人看到都會傳來關心，但真的很荒唐，不知道怎麼會有這種不真實的內容變成新聞。」

羅宏正（左起）、石知田、張立昂、陳奕。（記者陳奕全攝）

而羅宏正被問到昔日男團「SpeXial」是否有望合體？他坦言相關計畫其實早在2年前就曾有人接洽，但後來遲遲沒下文，「我們當時都有說如果有機會，都OK。」他提到最近透過新聞才「喚醒當時記憶」，但也沒有進一步計畫。至於團員Teddy之前閃兵丟工作，他說Teddy現在正在服兵役，「希望他可以趕快回到舞台上。」

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