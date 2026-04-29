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350萬和解被拒！邱軍酒駕致死判10年 基院揭「7重判理由、4從輕考量」

歌手邱軍聽判後表示，他尊重司法，向被害人家屬與社會大眾道歉，造成大家的麻煩。（記者林嘉東攝）歌手邱軍聽判後表示，他尊重司法，向被害人家屬與社會大眾道歉，造成大家的麻煩。（記者林嘉東攝）

〔記者林嘉東／基隆報導〕唱紅「運轉人生」的歌手邱軍前年酒駕撞死計程車司機駕車逃逸案，基隆地方法院國民法官法庭密集審理3天，今天（29日）依邱軍犯「酒駕致死」與「肇事逃逸」兩罪，合併重判他10年徒刑。基隆地院國民法官法庭列出為何重判邱軍10年的「7大重判理由」，與邱軍值得輕判的「4項從輕考量理由」。

基隆地院下午發布新聞指出，首先，酒駕與肇逃行為均為社會大眾難以接受的高危險行為；其次，邱軍已有酒駕前科，雖未造成傷亡，但未記取教訓，又再度酒駕，撞死計程車司機；第三，邱軍酒駕後，為逃避酒駕責任，及顧及自身名聲、工作、違約賠償，對被害人漠不關心，駕車闖紅燈逃逸；第四，邱軍對飲酒駕車動機供述不實，仍試圖找藉口；第五，邱軍犯後，將肇事車輛送廠維修、企圖滅證，及找友人勾串卸責行為，態度不佳；第六，邱軍在警詢及偵訊初始，仍飾詞狡卸，直至證據確鑿，始俯首認罪；第七，邱軍未與死者家屬達成和解，尚未賠償死者家屬，犯後僅由父母出面向死者家屬致意，商談賠償，未見真心悔意。

歌手邱軍聽判後表示，他尊重司法，向被害人家屬與社會大眾道歉，造成大家的麻煩。（記者林嘉東攝）歌手邱軍聽判後表示，他尊重司法，向被害人家屬與社會大眾道歉，造成大家的麻煩。（記者林嘉東攝）

此外，法官除列出重判邱軍七大理由外，也考量邱軍在偵查中期，與審理時間坦承犯行，與始終使口狡辯、毫無悔意之人不同，加上被撞死的運將站在慢車道上，對車禍也有過失，與邱軍已與陳姓傷者達成和解，也有意先賠償被害人家屬350萬元，其餘款項分期，但死者家屬無法接受，致未能和解成立，並非毫無懺悔賠償之意，以及邱軍除2018年有酒駕緩起訴前科外，無其他犯罪紀錄等值得輕判的四項理由。

邱軍聽判後表示，他尊重司法，對於判決沒有意見，對於媒體問他，被判10年會不會太重，邱軍回說：「不會」，並表示，他會努力、盡可能被害人家屬達成和解，持續向被害人家屬道歉，隨後邱軍二度鞠躬，向被害人家屬與社會大眾道歉，造成大家的麻煩。

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