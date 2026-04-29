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娛樂 最新消息

NewJeans黑羊Danielle面臨431億訴訟、母親房產被查封！ ADOR律師團卻集體請辭？

前NewJeans成員SOLO作品即將發表，和前東家的合約糾紛最快7月才能知道庭審結果。（資料照，記者王文麟攝） 前NewJeans成員SOLO作品即將發表，和前東家的合約糾紛最快7月才能知道庭審結果。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂新聞／綜合報導〕根據韓媒今（29日）最新消息指出，首爾中央地方法院已經批准NewJeans所屬經紀公司ADOR於年初向Danielle的母親、ADOR前CEO閔熙珍名下總額約70億韓元提出的房產臨時查封申請，與此同時，也正式受理ADOR對Danielle提起高達431億韓元（約9.1億新台幣）的違約金與損害賠償訴訟。但詭異的是，在案件進入關鍵期之際，代表ADOR的Kim & Chang律師事務所5名律師團成員竟於24日集體遞交辭呈。引發業界譁然，紛紛猜測內部訴訟策略是否生變。目前ADOR正加緊聘請新律師團，以應對後續密集的法律攻防。

南韓昔大勢女團NewJeans因與母公司爆發合約糾紛，造成全團事業停擺，隨著年初Hanni、Haerin、Hyein簽約回歸編制，Minji協商中，曾被視為「最美團員」的Danielle是目前唯一正式完成解約並與ADOR進入法律訴訟的成員。

ADOR公司發表官方聲明稱：「由於訴訟程序正在進行中，我們難以提供具體的終止合約原因。但Daniel存在違約行為，例如簽訂與專屬合約相衝突的其他合約、從事獨立娛樂活動，以及損害我公司及NewJeans的聲譽和信譽。我們已要求其改正，但由於未在規定期限內完成，我們決定終止合約。」

此前，雙方在上月26日的庭前聽證會上，便曾就審理進度問題發生衝突。ADOR請求將審理期限延長約兩個月，表示希望在HIBE與前CEO閔熙珍的選擇權糾紛案審理結束後再推進本案。而Danielle一方則反駁稱，ADOR故意拖延訴訟，已對Danielle演藝事業造成的嚴重損害，呼籲盡快審理。

因此法院駁回了ADOR延期開庭的請求，下次開庭日定於5月14日和7月2日，表明其打算迅速進行審理。不過，由於現下所有法律代表都已辭職，各方關注的焦點在於ADOR接下來將制定怎樣的新策略。

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