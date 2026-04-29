王俐人火辣登SWAG遭轟賣肉 MIT學霸Janet力挺：剛到台灣也拚命做2事

Janet為看火山爆發車上睡三天。（ba&sh提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Janet」謝怡芬今出席法國時裝品牌鑑賞會，談到新的旅遊節目旅遊節目《Get away with Janet Hsieh》將在5月推出，是她跟20年沒聯絡的高中同學合作的：「我回到美國的時候，發現他是做很極端、很冷區域例如阿拉斯加的紀錄片，也得過好幾座艾美獎，而我也主持了20年，就決定一起做一個節目。」

此外，她還主持三立《請世界吃桌》的紐約場：「這真的好有趣哦！很難想像可以在時代廣場這麼有代表性的一個地方，分享台灣文化、食物給外國人，我真的覺得好感動！我沒有太大壓力，他們要我主持我就主持，要我去後場拿盤子給客人，我就去幫忙端盤子，我是最輕鬆的服務生跟主持人。」

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至於在好萊塢試鏡、從零開始，更是呼應品牌的自由與樂觀精神，Janet說：「市場不景氣，大家都在拚，不是只有我；我樂觀的地方是我並不是100%靠演戲來生活，所以我剛好利用工作比較少或者比較平靜的時期，去創作、把腦中的想法完成，就算試鏡沒中也是一個學習的過程，等到市場變好，或者我更成熟了，或者大家開始認識我了，也許有一天可以跟我的偶像布萊德彼特（Brad Pitt），奧斯卡影帝影后麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、楊紫瓊合作。」

Janet一直散發陽光能量。（ba&sh提供）

對於未來她也持開放態度，不排斥搬回台灣，坦言目前面臨「在台灣賺錢、在美國高消費」的拉扯，在美國除了種菜省錢，也持續進修各種表演課程；但若台灣有長期的戲劇或工作邀約，隨時願意舉家搬回台灣定居。

此外，王俐人驚喜現身SWAG直播平台，不僅換上火辣蕾絲睡衣與男優煽情互動，甚至霸氣開嗆酸民「奶是我的，想給誰看是我的權利」，雖然挨轟賣肉，但直率態度讓直播熱度瞬間炸鍋。Janet力挺個人選擇，認為只要「不是被逼迫的」，這就是個人的自由與選擇，沒有對錯。她是美國麻省理工學院 （MIT）生物科學與西班牙文雙學位學霸，也回憶起自己初來台灣時，同樣為了生計拚命兼差教英文和拉小提琴。

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