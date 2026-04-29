自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國富商飛台下跪求婚 女星狠心回絕「堅決拒嫁」親揭原因太真實

林咚咚曾拒絕中國富豪的求婚。（翻攝自臉書）林咚咚曾拒絕中國富豪的求婚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「愛情還是麵包？」林咚咚自曝曾被中國富商一見鍾情狂追，甚至專程飛來台灣單膝下跪求婚，條件優渥、承諾幫圓夢卻遭她狠心拒絕，親自揭開背後關鍵原因。

林咚咚在節目《新聞挖挖哇》中分享過往情史，透露在北京求學期間結識一名中國富商，並對她展開猛烈追求，不僅投其所好送禮，還開跑車接送、帶她到京劇茶館用餐，甚至表明若交往，將以其經營傳媒公司的資源，協助她拍電影、拍戲與出唱片，條件相當誘人。

即便林咚咚後來返台就讀藝術大學，該名富商仍持續透過電子郵件關心，甚至專程飛來台灣，找來一群企業主朋友聚會，在包廂中當場單膝下跪求婚，讓現場氣氛瞬間沸騰。林咚咚也坦言，當時身邊女性長輩頻頻勸說，認為嫁給富商等於人生保證幸福，讓她一度面臨巨大壓力。

然而，林咚咚最終仍選擇拒絕，她直言當時年僅20多歲，對富商沒有心動感覺，甚至坦白對方外型「其貌不揚」，加上有拇指外翻問題，讓她對未來產生疑慮。林咚咚強調，「最幸福的是你喜歡的人剛好也喜歡你」，即便對方財力雄厚，也無法取代感情本質。

林咚咚也補充，自己原生家庭經濟條件不差，因此對「有錢就會幸福」並不完全認同。至於該名富商後來娶了與她外型相似的女子，並育有3名孩子、生活富足。如今即將40歲的林咚咚坦言，雖然更重視經濟條件，但仍堅守「寧缺勿濫」，再度掀起「愛情與麵包」的現實辯論，讓不少人都紛紛附和「原因太過真實！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中