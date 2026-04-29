中國富商飛台下跪求婚 女星狠心回絕「堅決拒嫁」親揭原因太真實

林咚咚曾拒絕中國富豪的求婚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「愛情還是麵包？」林咚咚自曝曾被中國富商一見鍾情狂追，甚至專程飛來台灣單膝下跪求婚，條件優渥、承諾幫圓夢卻遭她狠心拒絕，親自揭開背後關鍵原因。

林咚咚在節目《新聞挖挖哇》中分享過往情史，透露在北京求學期間結識一名中國富商，並對她展開猛烈追求，不僅投其所好送禮，還開跑車接送、帶她到京劇茶館用餐，甚至表明若交往，將以其經營傳媒公司的資源，協助她拍電影、拍戲與出唱片，條件相當誘人。

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即便林咚咚後來返台就讀藝術大學，該名富商仍持續透過電子郵件關心，甚至專程飛來台灣，找來一群企業主朋友聚會，在包廂中當場單膝下跪求婚，讓現場氣氛瞬間沸騰。林咚咚也坦言，當時身邊女性長輩頻頻勸說，認為嫁給富商等於人生保證幸福，讓她一度面臨巨大壓力。

然而，林咚咚最終仍選擇拒絕，她直言當時年僅20多歲，對富商沒有心動感覺，甚至坦白對方外型「其貌不揚」，加上有拇指外翻問題，讓她對未來產生疑慮。林咚咚強調，「最幸福的是你喜歡的人剛好也喜歡你」，即便對方財力雄厚，也無法取代感情本質。

林咚咚也補充，自己原生家庭經濟條件不差，因此對「有錢就會幸福」並不完全認同。至於該名富商後來娶了與她外型相似的女子，並育有3名孩子、生活富足。如今即將40歲的林咚咚坦言，雖然更重視經濟條件，但仍堅守「寧缺勿濫」，再度掀起「愛情與麵包」的現實辯論，讓不少人都紛紛附和「原因太過真實！」

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