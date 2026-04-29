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娛樂 最新消息

金針菇推「台灣生存指南」 新歌《啊金價》聯手Energy大咖推手

金針菇新歌《啊金價》挑戰洗腦韓式舞曲。（Press Play提供）金針菇新歌《啊金價》挑戰洗腦韓式舞曲。（Press Play提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬韓籍YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」音樂新作再升級！繼去年深情告白台灣後，今日正式發布全新概念舞曲《啊金價》。金針菇這次一改過往鄰家女孩形象，化身韓式舞曲中的「酷女人」，不僅邀請金牌製作人打造洗腦旋律，更幽默唱出在台生活的各種「微崩潰」瞬間，展現強大創作企圖心。

金針菇新歌《啊金價》挑戰洗腦韓式舞曲。（Press Play提供）金針菇新歌《啊金價》挑戰洗腦韓式舞曲。（Press Play提供）

新歌《啊金價》特別邀請曾操刀Energy熱門單曲的金牌製作人Oliver Kim坐鎮，打造節奏鮮明的台味K-Pop。歌名取自韓文口頭禪「야~ 아 진짜」（Ya~ A Jin-jja）的諧音，語氣極像台灣人常說的「吼唷，真是的！」金針菇笑說，這首歌完整紀錄她在台灣生活的視角：「如果《Taipei Love》是我寫給台灣的情書，那《啊金價》就是我在台灣生活的生存指南。」

Energy 金曲製作人操刀，金針菇變身「酷女人」推新歌《啊金價》。（Press Play提供）Energy 金曲製作人操刀，金針菇變身「酷女人」推新歌《啊金價》。（Press Play提供）

歌詞中藏了許多讓台灣人「秒懂」的崩潰場景，從市民大道等不完的99秒紅燈、兩百張發票全槓龜的失落，到點餐忘了說「不要香菜」的懊惱，甚至連「早餐店阿姨今天沒叫我美女」的心碎瞬間都入歌。金針菇感性分享，雖然生活常有鳥事，但只要心態夠帥，「氣三秒就好，我們還是自己生活裡最美的Queen Card。」

MV延續金針菇標誌性的Vlogger拍風格，將早餐店街角、車流不斷的市民大道化身為華麗舞台。金針菇更帶領舞者在台灣街頭大跳洗腦Hook舞步，她表示這首歌想傳達的是一種生活態度：「只要心態夠酷，哪裡都可以是舞台。」金針菇全新單曲《啊金價》已於今日在全球數位音樂平台正式上架，MV也同步於官方頻道首播，預計將再掀起一波社群洗腦旋風。

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