海外台灣最先上映！《催眠麥克風》製作人期待潛入戲院一起互動

《催眠麥克風》在日本已賣破28億日圓。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕日本推出首部互動式電影《催眠麥克風》，台灣成為日本以外首個上映的地區，製作人溝江力也專程來台宣傳，直言對於能率先與台灣觀眾分享成果感到格外興奮，也期待親身走進戲院觀察第一手反應。

該片最大特色在於高度互動性，劇情多達48種發展、7種結局，並收錄25首歌曲。溝江力也分享，團隊透過後台數據觀察，確實有粉絲挑戰「全路線制霸」，目前最高紀錄甚至已突破百次觀影，展現驚人投入程度，也呼應作品「用饒舌改變世界」的核心魅力。

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《催眠麥克風》製作人溝江力也來台宣傳電影，希望順道到戲院參與電影互動。（甲上提供）

曾多次訪台的溝江力也笑說，這回行程特別安排「潛入」戲院與觀眾一同觀影，甚至親自參與投票。他提到，台灣粉絲的熱情始終讓他印象深刻，「連我昨天去便利商店，都還看到電影廣告在播放」，也因此對台灣成為首個海外上映地感到格外開心。

不同於日本以地區戲院凝聚粉絲的觀影模式，台灣盛行的「包場文化」讓影迷能集結同好、力挺支持的隊伍，甚至左右劇情走向。溝江力也透露，針對在投票中勝出次數最多的隊伍，官方也特別規劃後續行銷內容，並於日本影音平台推出相關片段，進一步延伸討論熱度。

《催眠麥克風》製作人溝江力也直說很開心台灣是日本以外第一個上映的地方。（甲上提供）

由於觀眾需在觀影過程中以手機掃描QR Code進行投票，這與日本長年提倡的「戲院禁用手機」觀念產生衝突。對此，溝江力也坦言團隊與發行商東寶歷經長時間討論，並參考影迷意見，最終透過技術調整，讓手機在掃碼時自動降低亮度，將對觀影體驗的干擾降到最低。

他也透露，過去曾有入圍奧斯卡的電影《秘密會議》一度評估以互動形式上映，顯示此類型仍具發展潛力。對於未來是否有更多動畫或影視作品導入互動機制，溝江力也抱持開放態度，樂見其成。

《催眠麥克風》打造日本首部互動式電影。（甲上提供）

《催眠麥克風》今（29）日起在全台12家威秀影城獨家上映，邀請觀眾親自進場，體驗用選擇改變故事走向的全新觀影形式。

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