白冰冰征服布達拉宮淚崩 自揭「體力驚人」威而鋼沒開過

白冰冰穿藏族服飾體驗「旅拍」。（長興影視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝大姐大白冰冰日前她完成為期12天的西藏深度之旅，挑戰人生清單中最艱難的一哩路。此行她跨越了高海拔的體力挑戰，在壯麗景觀中完成心靈洗禮。當她費時4小時終於登上布達拉宮時，忍不住激動落淚，感性直呼：「這是我到過最困難的景點。」

白冰冰在個人YouTube頻道《誠懇逗陣》分享，西藏行程規劃極其嚴謹，出發前得先通過健康檢查。一行人從北京轉機前往「西藏江南」林芝，沿途飽覽絕美春色。有趣的是，台灣習俗常說「桃花紅、梨花白」，但白冰冰驚見西藏桃花竟是一片雪白，完全顛覆既有印象，讓她大開眼界。

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西藏是白冰冰人生必去的景點之一。（長興影視提供）

面對平均海拔超過4000公尺的高原環境，高山症是演藝圈大姐大也得低頭的考驗。白冰冰透露，她整趟旅程僅用過一次氧氣瓶，且完全沒吃藥，全靠資深導遊傳授的「抗高反祕訣」：隨身攜帶黑巧克力，且每餐飯後必喝「可樂加鹽巴」。不過，當地空氣乾燥也讓她吃盡苦頭，鼻腔內佈滿血絲，直言：「不敢用力擤鼻涕，就怕鼻血流不止。」

旅途中更發生逗趣插曲，隨隊導遊準備了可抗高山症的「威而鋼」送給白冰冰，沒想到她體力驚人，藥物完全無用武之地。她幽默笑稱：「剩這麼多威爾剛不知道要送誰，還是我來問問陽帆有沒有需要。」

白冰冰徒步登上布達拉宮。（長興影視提供）

最令白冰冰動容的時刻，莫過於在喘不到氣的高海拔挑戰布達拉宮。即便只是階梯與斜坡，對體力也是極大負荷，全團走走停停、喘到不行，整整花了4個小時才登頂。成功達標的那一刻，她忍不住掉下眼淚：「一群朋友互相扶持，成功登頂，讓我很感動。」她也趁機體驗當下流行的「旅拍」，換上兩套精緻藏族服飾，在宮殿前留下絕美倩影。

隨後她造訪海拔4441公尺的羊卓雍措（羊湖），不忘發揮幽默本色，笑說湖泊藏語稱為「措」，讓大家一路上開玩笑是在「一錯再錯」，但在這不斷的「錯」中，卻是美不勝收的絕景。目前白冰冰已集滿南極、北極、秘魯馬丘比丘與西藏等極限景點。展望未來，她預告下個月將啟程前往越南，改走輕鬆亞洲之旅，也證明只要保持好奇心，人生的冒險永遠沒有終點。

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