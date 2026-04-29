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娛樂 最新消息

陳偉霆首認何穗是老婆！親吐生產過程不順利「得知當爸內心迷失」

陳偉霆與何穗去年10月公開已有一個兒子。（組合照，翻攝自IG）陳偉霆與何穗去年10月公開已有一個兒子。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港男星陳偉霆與中國超模何穗戀情低調多年，去年才曝光已育有1子，他近日亮相時首度以「老婆」稱呼她，更坦言何穗生產過程「不是特別順利」，當場吐露內心壓力與不安，引起外界關注兩人婚姻關係。

陳偉霆談及升格人父的過程，坦言當初得知何穗懷孕時，其實內心相當迷失，甚至懷疑自己是否準備好承擔父親責任，直言男人在面對重大責任時「都不夠成熟」，他回憶第一次聽到胎心音時，因一度找不到聲音而陷入緊張，直到清晰的心跳聲出現，才真切感受到新生命的存在，也讓他開始意識到何穗懷胎的不易，決心成為更有責任感的父親。

談到關鍵的生產時刻，陳偉霆親自記錄兒子睜眼與啼哭的瞬間，但同時也心疼透露何穗生產過程並不順利，讓他在喜悅之外始終懸著一顆心。直到確認何穗平安無事，陳偉霆才真正放下壓力，而他在訪談中以「老婆」稱呼何穗，也被外界解讀為間接證實兩人已成夫妻。

事實上，何穗產後狀況不斷，曾因宮腔殘留需進行2次清宮手術，2個月內又歷經腸胃感染與重感冒，甚至出現掉髮、睫毛與眉毛脫落等產後症狀，身體承受不小負擔。儘管如此，陳偉霆與何穗至今仍未正面對外說明婚姻狀態，讓「是否已婚」持續成為討論焦點。

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