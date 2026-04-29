台北戲劇獎看好誰？金士傑、陳家逵點名金馬影帝莫子儀

台北市文化局長蔡詩萍（右3）、評審團總召集人劉若瑀（左3）、揭獎嘉賓郭子乾（左起）、鍾欣凌、金士傑及主持人陳家逵合影。（記者胡舜翔攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕第二屆台北戲劇獎入圍名單今（29）公布，由多次入圍金鐘獎的演員陳家逵主持記者會，與這次台北戲劇獎總召集人劉若瑀、第一屆台北戲劇獎最佳戲劇類男主角得主金士傑、金鐘影后鍾欣凌，以及資深演員郭子乾共同揭曉入圍名單。會後受訪，記者問是否有看好的男演員名單？金士傑不假思索說：「有，莫子儀。」與莫子儀是多年好友的陳家逵表示，不論誰得獎，都覺得實至名歸。

金士傑說，跟莫子儀之前合演過電影《餘燼》。（記者胡舜翔攝）

金士傑說，跟莫子儀因為之前合演過電影《餘燼》，建立了一些交情。莫子儀曾遞給他一個邀請，說他在台中演出，希望能去看。金士傑提到，「我覺得他這人平時非常沈默、不太開口，怎麼會主動跟我邀約呢？但因為那個時間我剛好撞期沒法去，只能跟他說謝謝、對不起。但我心裡一直記掛著這件事，而且我很看好這齣戲；尤其像他這麼沈默的人，竟然敢主動遞出邀請，我覺得很棒，他心中一定有很想表達的東西吧，所以我非常祝福他。」

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第一屆台北戲劇獎最佳戲劇類男主角得主金士傑。（記者胡舜翔攝）

陳家逵表示，「我也看到很多好朋友在名單裡面。至於心裡比較希望誰得獎？我認識林子恆，其他的大家也都知道。蕭東意（小東）也很會模仿，他也入圍了。但因為我跟小莫（莫子儀）私下交情最好，所以我當然希望他能得獎。」的確，《嫌疑犯X的獻身》裡那種憂鬱的質感，與金老師剛才提到的特質非常吻合，他在戲裡的造型也加分很多。不過，入圍的確實都是很棒的演員，林子恆也很有劇場魅力，所以真的不知道結果會如何。但這幾位不論誰得獎，都覺得是實至名歸。

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