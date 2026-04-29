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娛樂 最新消息

粿粿王子搞不倫求償100萬遭轟太少 范姜彥豐律師怒嗆：你行你上

范姜彥豐（左起）心碎指控粿粿在3年婚姻內不忠出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）心碎指控粿粿在3年婚姻內不忠出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊婚內出軌案判決結果出爐！范姜彥豐提告求償後，士林地院昨（28日）裁判2人須連帶賠償100萬元，且判決書將以「遮蔽姓名後公開」方式處理。豈料，范姜彥豐獲賠100萬元撫慰金卻被嫌太少，頓時在網路上引爆討論；對此，范姜彥豐委任律師蔡鈞如罕見動怒回嗆，戰火再升級。

士林地院28日宣判，粿粿與王子須連帶賠償范姜彥豐100萬元精神撫慰金，並自2025年12月12日起至清償日止，按年利率5%計息，訴訟費用由被告負擔。針對不公開判決書的請求，法院認為基於司法公開原則仍應對外公開，但考量案件涉及婚姻爭議，將隱匿當事人姓名處理，然而該案判決卻引爆外界質疑賠償金額過低。

對此，范姜彥豐委任律師蔡鈞如則回嗆，「每次看到說『才求償這樣喔？』的我就只想回一句『你行你上啊』，而且又不是只有這一件！」他形容，這種心情就像每次大型刑事矚目案判決出爐，多數人僅是從新聞上得知資訊，就自詡法學專家，甚至預測法院判決走向，直指這是網路匿名文化下的「嘴砲現象」。有律師同業共鳴，直言實務上在合理範圍內爭取賠償已屬不易，讓蔡鈞如無奈回應「律師難為。」

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