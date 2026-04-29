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瑞典男神連做八次！忍不住求饒「真的不行了！」

導演哈利萊頓（中）拍攝《後座力》和亞歷山大史柯斯嘉（右）、哈利梅林合作。（海鵬提供）導演哈利萊頓（中）拍攝《後座力》和亞歷山大史柯斯嘉（右）、哈利梅林合作。（海鵬提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國新銳導演哈利萊頓以首部長片《後座力》闖出名號，憑藉鮮明風格與敘事能力躍上國際影壇，作品也獲「金獎製造機」A24青睞。

擁有牛津大學英國文學背景的哈利萊頓，過去以短片累積口碑，這回首度執導長片便成功吸引業界目光，並邀來「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉與「哈利波特表哥」哈利梅林同台飆戲，卡司話題十足。

亞歷山大史柯斯嘉在《後座力》上演不少驚人肢體動作。（海鵬提供）亞歷山大史柯斯嘉在《後座力》上演不少驚人肢體動作。（海鵬提供）

談到選角契機，哈利萊頓坦言，自己當時正沉迷於影集《繼承之戰》，被亞歷山大史柯斯嘉在劇中的強烈氣場吸引，因此主動遞出劇本。沒想到短短不到24小時，就收到對方回覆希望視訊討論，讓他直呼驚喜。

拍攝過程同樣充滿挑戰，導演安排兩位演員在彼此尚未熟悉的情況下，第一場戲就拍攝高難度的雙人瑜珈橋段，甚至以「一鏡到底」方式反覆拍攝長達8次。過程極為耗費體力，就連向來以體能著稱的亞歷山大史柯斯嘉也忍不住喊停，直說「真的不行了」，為拍攝現場增添不少趣味。

《後座力》將於4月30號在台上映。

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