邱軍酒駕撞死運將重判10年 評審老師說話了

李建復（左）、丁曉雯都唱過許多好聽民歌。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾唱紅《運轉人生》的歌手邱軍，過去曾在選秀節目得過亞軍，原本也被看好他的好歌聲有機會入圍金曲獎，但2024年底他因酒駕肇逃，造成一名運將過世，另一人受傷，今（29日）被判刑10年，曾是金曲獎評審團主席，也當過多個節目評審的資深音樂人丁曉雯，今出席活動被問到這件事，也發表她的想法。

今天丁曉雯和李建復出席「2026搭捷運聽民歌」記者會，被問到邱軍酒駕致死遭判刑，丁曉雯說，大家都是凡人難免會犯錯，犯錯要勇敢面對過錯，身為公眾人物更要對於自己言行舉止更加嚴謹。

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李建復（左）、丁曉雯歡迎民眾搭捷運聽民歌。（新視紀整合行銷提供）

今年歡慶台北捷運通車30周年，將在5月16日晚上6點於台北流行音樂中心戶外表演空間，邀請丁曉雯、江念庭、李建復、徐哲緯、陳傑洲、黃韻玲、潘越雲、光復國小合唱團等獻唱，邀民眾聽民歌同樂。

丁曉雯談到，今年節目安排許多對唱曲目，自己也會與黃韻玲合唱。李建復則表示，過去擔任北流董事多年，這是第一次在北流演出，十分期待。光復國小合唱團將重新詮釋民歌經典《捉泥鰍》、《童年》，繼續傳唱好聽的民歌。陳傑洲則要用歌聲致敬他的老師也是音樂工作上的合作夥伴，已故音樂人馬兆駿。

另外李建復經營有聲出版事業20多年，笑稱歌手是副業，每次演出當作是賺取零用錢。這是他第三年參與搭捷運聽民歌演唱會，每次都會被現場觀眾的熱情所感動，今年他也會準備特別曲目，希望讓樂迷開心。

今年台北捷運與「財團法人中華民國唐氏症基金會」合作，精選由唐寶寶將50句民歌歌詞繪製成「唐寶寶的民歌五十LINE貼圖」中的10幅圖案，即日起至5月17日於捷運昆陽站展出，貼圖銷售所得回饋基金會，鼓勵更多民眾以行動支持公益。

想聽民歌演唱會的民眾，5月4日起開放捷運會員透過「台北捷運Go」App登記抽票，會員專區共計400席。另外5月9日上午9點起，將於捷運西門站及國父紀念館站開放一般民眾現場索票，兩站各提供750張實體票券，合計1500席，每人最多可領取2張，數量有限，索完為止。

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