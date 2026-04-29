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娛樂 最新消息

（影）26歲李多慧想婚了 喊「要拚5胎」一定要有女兒

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展邁入第3年，憑藉招牌笑容與親民魅力，已成為台灣最具代表性的外籍啦啦隊指標。今（29）日李多慧以一身俏麗裝扮現身台北，為白蘭氏「養蔘元氣凍」站台擔任代言人，語出驚人表示自己「很想結婚」，更開出理想型條件。

李多慧一身俏麗裝扮現身擔任代言人。（記者潘少棠攝）李多慧一身俏麗裝扮現身擔任代言人。（記者潘少棠攝）

李多慧眼睛發亮地表示已經到了想結婚的年紀，加上自己非常喜歡小孩，「我從以前到現在的夢想，就是想要有5個小孩！」她精確分配名額，希望是「三個女兒、兩個兒子」，如果一直生兒子，一定會拚到有女兒為止，「因為我覺得很需要女兒，像我一樣可愛的女兒。」李多慧透露，這份渴望源自於她與媽媽深厚的感情，母女倆至今還會一起泡澡聊天，「這就是我的夢想。」

李多慧想生5個小孩，來台3年打破幻想。 （記者潘少棠攝）李多慧想生5個小孩，來台3年打破幻想。 （記者潘少棠攝）

至於是否被家人催婚？李多慧笑說，平常會跟媽媽一起看可愛小孩的影片，還曾開玩笑對媽媽說：「我要我的妹妹！」沒想到媽媽竟秒回「屁啦！怎麼可能，我現在這年紀還生嗎？」不過，李多慧也坦言，媽媽認為她應該要30歲出頭再考慮婚事。

她自爆原本在韓國時的規劃是「現在結婚、明年生子」，但來到台灣發展後，原本的粉紅幻想完全被打破。她理性表示：「我不能突然結婚，要先穩定交往，不然分開（離婚）的機率比較高。」至於挑選另一半的條件？李多慧強調，比起外表，她更看重內在，「我覺得男生一定要幽默！」

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