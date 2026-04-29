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娛樂 最新消息

控內湖豪宅遭過戶！徐乃麟告背信碰壁 檢認屬「借名登記」不起訴

藝人徐乃麟12年前出售內湖豪宅，指控協助處理交易的中間人曹子均涉嫌背信，主張尚有1246萬元尾款未收即遭過戶。（資料照）藝人徐乃麟12年前出售內湖豪宅，指控協助處理交易的中間人曹子均涉嫌背信，主張尚有1246萬元尾款未收即遭過戶。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕藝人徐乃麟12年前出售內湖豪宅，指控協助處理交易的中間人曹子均涉嫌背信，主張尚有1246萬元尾款未收即遭過戶。不過，台北地檢署調查發現，徐乃麟自始即同意以「借名登記」方式將房屋移轉，以利他人辦理貸款籌措資金，且相關款項多已實際交付，房屋最終亦返還其名下，難認其財產受有損害，認定曹女罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢方調查，徐乃麟自2015年間因友人陳永清經營的大龍蝦公司有資金需求，雖無意投資，仍同意協助籌措資金，遂以房屋交易名義，將名下內湖豪宅過戶予公司經理蔡曜丞，由蔡男以首購身分向銀行申貸，並辦理第二順位抵押貸款。貸得款項中，部分用以清償徐乃麟原有房貸，其餘則作為資金運用。

其後，雙方因資金往來產生爭議。徐乃麟主張，當初委託曹子均處理房屋買賣事宜，約定房價為6942萬餘元，但尚有1246萬元未收即完成過戶，認為曹女未依約處理交易，涉犯背信罪；曹子均則辯稱，當時各方已明確約定係「借名登記」與融資安排，房屋亦於2016年間返還徐乃麟名下，徐並未受有損失，反而她曾為該案代墊約350萬元相關費用，至今無從請求返還。

此外，相關民事案件審理期間，高等法院也曾認定，本件房地移轉性質屬於借名登記，並非實際買賣，目的在於讓蔡曜丞取得貸款資格籌措資金，且徐乃麟也於載明「借名登記」內容的同意書上簽名，足認其對整體安排知情並同意。

北檢偵查認為，該房屋貸款所得資金除多數用於清償原有房貸外，另有1020萬元款項直接匯入徐乃麟帳戶，後續辦理第二順位抵押時，並有1500萬元現金由徐親自收受，顯示其仍實際掌控房屋處分權。

至於徐乃麟主張尚有1246萬元未收部分，檢方認定屬其與陳永清間的債務糾紛，與曹子均是否涉犯背信罪無涉，依法不起訴。

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