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娛樂 最新消息

大長官錄影出包！陳美鳳「默默伸手」化解危機

左起娛樂超skr主持人小鹿、陳美鳳、王瞳。（民視提供）左起娛樂超skr主持人小鹿、陳美鳳、王瞳。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視節目《美鳳有約》在天后陳美鳳的帶領下，開播至今始終是觀眾心目中的信賴首選。為慶祝節目邁向新里程，民視大手筆打造全新時尚佈景，力求再創收視輝煌。藝人王瞳與《娛樂超skr》主持人小鹿更特別現身開箱，並送上象徵「一直賺、一直在」的「一直炭」花籃，祝賀節目氣勢如虹。

左起娛樂超skr主持人小鹿、陳美鳳、王瞳。（民視提供）左起娛樂超skr主持人小鹿、陳美鳳、王瞳。（民視提供）

陳美鳳憑藉超強親和力，被網友封為「親和力女王」，無論是生活中好用的或能變美的資訊，只要在節目分享，走在路上都會被熱情詢問。陳美鳳感性表示：「走在路上都有觀眾來問，我也樂於大家分享」。正因這股強大的號召力，《美鳳有約》不僅成為廠商最愛，更成為地方政府宣導政策與活動的首選平台。

對於後輩藝人而言，上《美鳳有約》更像是一種成就解鎖。王瞳盛讚：「身為藝人跟產代，人生至少要來一次《美鳳有約》」，強調只要有美鳳姐在，就能讓人感到無比安心。主持人小鹿也回憶，曾與美鳳姐遠赴青森出外景，天后不僅顧前顧後，還會貼心安慰緊張的來賓，誇獎來賓的話語更是讓大家「心花開」，直指美鳳姐就是錄影現場的「定海神針」。

王瞳朝聖《美鳳有約》。（民視提供）王瞳朝聖《美鳳有約》。（民視提供）

節目現場更爆料，曾有「超級長官」上節目挑戰廚藝，卻因過度緊張忘記步驟。陳美鳳見狀立刻默默出手相助，低調補放鹽巴並貼心蓋上鍋蓋，才讓料理免於失敗。對此，貴為天后的她謙虛表示：「除了介紹好吃、好穿、好用的，讓來賓安心跟開心也是我的責任啦」。

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