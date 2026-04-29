「小江蕙」做直銷慘賠千萬 靠台語歌王蔡小虎拉一把

蔡小虎（後排右三）到大馬雲頂開唱，特別邀請陳思安（後排左三）當嘉賓合唱。（豪記唱片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台語歌王蔡小虎近期到馬來西亞雲頂開唱，特別邀請有「小江蕙」封號的陳思安擔任唯一嘉賓，陳思安也難忘蔡小虎對她的提攜，覺得就像是茫茫大海中的一個最強而有力的浮木。

陳思安推出新專輯《雷陣雨》，對於能擔任蔡小虎演唱會嘉賓很開心，透露過去自己做直銷慘賠負債一千萬，人生最慘時是蔡小虎拉了她一把，直說這份恩情永遠牢記心中。

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蔡小虎近期演出堪稱「海陸進擊」，先登上新加坡遊輪開唱，緊接著飛抵大馬雲頂舉行個唱，隔天將再趕回台灣登上遊輪繼續熱唱，其中在雲頂的演出吸引6千位粉絲捧場，現場座無虛席，他也與嘉賓陳思安互動，深情對唱《男人情女人心》、《真心只愛你》等歌曲，現場掌聲不斷，最後安可曲則帶來《一生只有你》。

陳思安（左）一直很感謝蔡小虎對她的提攜。（豪記唱片提供）

陳思安過去在節目上就擅長模仿江蕙唱歌，這次在雲頂也帶來江蕙組曲《惜別的海岸＋甲你攬牢牢＋酒後的心聲》，另外還即興模仿鄧麗君、鳳飛飛、葉璦菱演出，讓觀眾看得過癮。

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