迪麗熱巴直播突捂肚「痛到變臉」畫面全放送！工作室7字回應網心疼

迪麗熱巴是近年中國當紅明星。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星迪麗熱巴近年穩居一線地位，日前捲入「替身說」風波後，她未受影響，仍照常出席活動，沒想到近日又因健康狀況引發外界關注。她4月25日參與品牌防曬衣直播時，被多個鏡頭捕捉到疑似身體不適的畫面。雖然主畫面中她依舊表現專業、節奏穩定，但在鏡頭切換空檔，卻數度被拍到雙手輕壓腹部、神情隱忍，似乎正承受不適，畫面曝光後引發討論。

其實早在直播前就有網友發現她聲音略顯沙啞，狀態不若以往，疑似已出現身體不適徵兆。不過她仍抱病上工，全程完成直播，過程中未中斷流程，也未主動提及身體狀況，敬業態度讓不少人既佩服又心疼。

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迪麗熱巴在直播時按著肚子，看來頗難受。（翻攝自微博）

片段在網路瘋傳後，大批粉絲湧入留言關心，「真的很難受吧」、「不要再勉強自己了」、「敬業到讓人心疼」。對此，工作室僅低調回應她「正在逐步恢復中」，未進一步說明詳細情況。

而迪麗熱巴向來以高強度工作著稱，過去曾透露自己有長達數年幾乎全年無休，4年休假累計不到30天，長期操勞也讓外界推測，此次不適恐與過度疲勞有關。如今再度傳出身體亮紅燈，也讓粉絲更加關心她的健康狀態。

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