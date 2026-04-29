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金曲37主視覺曝光！「花卉三部曲」詮釋音樂生命

GMA37主視覺。（台視提供）GMA37主視覺。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華語樂壇年度盛事「第37屆金曲獎」今（29）日正式揭曉主視覺設計，今年主視覺以「虛與實」為核心命題，發展出主視覺設計概念「共振的時刻」，透過花朵綻放的過程詮釋音樂的生命週期，呈現音樂人從靈感萌芽、創作醞釀，到作品誕生、最終站上舞台綻放光芒的完整歷程。

GMA37主視覺。（台視提供）GMA37主視覺。（台視提供）

今年金曲獎由 「StudioPros 優仕創意」操刀平面主視覺設計，並由「曜星三一」負責動態視覺及典禮視覺統籌，兩組團隊自前期便同步參與整體概念發想，從主題設定到視覺語言皆共同討論與定調，讓第37屆金曲獎從主視覺釋出、宣傳素材到典禮舞台呈現，都能維持高度一致的整體性，展現金曲37有別以往、更完整且連貫的品牌風格。

GMA37主視覺以花朵的綻放週期呈現音樂的誕生過程。（台視提供）GMA37主視覺以花朵的綻放週期呈現音樂的誕生過程。（台視提供）

釋出的三張系列海報，分別展現不同層次的理念：第一張以花苞為意象，如同創作者正在孵育的能量與靈感，象徵創作最初的萌芽階段；第二張花蕊則代表旋律逐漸成形，創作者開始傳遞自己的想法與情感；第三張則以花朵盛開的姿態呈現，象徵作品正式誕生，也比擬音樂人站上舞台時，完整綻放生命力的瞬間。

首次擔任金曲獎主視覺統籌團隊的「StudioPros 優仕創意」設計統籌李宜軒表示，接下這項任務時感到非常興奮與激動，金曲獎一直是設計圈與音樂愛好者長期關注的重大盛事，這次除了主視覺設計外，也投入大量心力梳理金曲獎整體品牌系統，包括重新優化排簫標誌、文字排版及未來延伸應用規範，希望建立長期一致的品牌主軸，未來不同的設計團隊也能接續延伸創作。

GMA37主視覺。（台視提供）GMA37主視覺。（台視提供）

負責整體視覺定調的設計師陳渝則坦言，這次最具挑戰性的部分在於如何呈現「虛與實」的抽象概念，尤其植物本身的通透感與朦朧感相當難以拿捏，希望觀眾第一眼不會直接辨識出具體形象，而是透過觀看產生更多想像與共鳴：「希望整體效果是簡練的，但又能藏一些屬於這個時代的語言在視覺裡面。」

GMA37主視覺核心概念為「共振的時刻」。（台視提供）GMA37主視覺核心概念為「共振的時刻」。（台視提供）

「曜星三一」視覺統籌 Tim 也表示，音樂本身是無形的，因此最大的挑戰就是如何把音樂視覺化，這次以花作為主要介質，正是因為花具有完整生命週期，也能對應音樂創作從醞釀、成形到綻放的過程；色彩上則突破過往金曲獎較為濃烈、偏金黃色調的印象，改以灰藍色調作為主軸，並加入金色點綴，展現冷調質感，希望更貼合當代美學精神，同時保留金曲獎作為指標性音樂盛典的榮耀感與典禮氛圍。

《第37屆金曲獎頒獎典禮》將於6月27日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視於當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在臺灣電視台與金曲YouTube播出。《2026金曲國際音樂節》將於今年6月24日至26日舉辦「音樂論壇」、「產業分析會議」、「快速媒合會」、「商展交易中心」、「金曲售票演唱會」等系列活動。

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