曾拒絕上台跟拍！怪奇比莉鬆口攜手《阿凡達》神導曝3D演唱會誕生內幕

《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》透過沉浸式3D影像技術，將突破性的演唱會體驗搬上大銀幕。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕演唱會電影《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》將怪奇比莉世界巡演的震撼現場搬上大銀幕，透過沉浸式3D技術，讓觀眾近距離感受她的舞台魅力與情感能量。

本片由《阿凡達》、《鐵達尼號》奧斯卡名導詹姆斯柯麥隆與怪奇比莉共同執導，這次跨界合作成為最大亮點之一。怪奇比莉笑說，當初是母親告訴她收到柯麥隆的來信，提議將演唱會拍成3D電影，「我的回答當然是：好啊！」

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金獎大導詹姆斯柯麥隆（左）和怪奇比莉攜手執導《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》，兩人也一同出席首映會。（UIP提供）

柯麥隆透露，雙方經過長時間討論才確立合作方向，他也鼓勵怪奇比莉嘗試突破舒適圈。不過當他提出希望安排攝影機近距離進入舞台拍攝時，最初遭到對方拒絕，「我不想改變我的演出」。經過長達數月溝通後，她才逐漸接受這樣的拍攝方式，讓3D影像能更貼近演出本質。

隨著創作逐步深入，怪奇比莉也意識到這項計畫的重要性，柯麥隆更進一步邀請她共同執導，促成她首次以導演身分參與電影製作。她形容這段合作「非常神奇」，也感受到被視為創作夥伴的尊重。

怪奇比莉（左）和金獎大導詹姆斯柯麥隆合作《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》。（UIP提供）

她表示，本片最大魅力在於能讓無法親臨現場的觀眾，也能擁有如同置身演唱會的體驗。電影除了呈現舞台上的精彩演出，也帶觀眾走進幕後，跟著她穿梭舞台、衝入人群，捕捉每一刻最真實的狀態。

怪奇比莉強調，這部作品最核心的是她與粉絲之間的情感連結，「觀眾不只是看一場演出，而是能真正感受到彼此的關係。」柯麥隆也盛讚她是「世界級的表演者」，並表示這次合作過程十分愉快。

最後她感性表示，這場巡演之所以如此難忘，全因粉絲的支持，「我希望把這段從演出到與吉姆一起拍攝、剪接的過程，都完整呈現在大銀幕上，也希望觀眾會喜歡。」

《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》將於5月8日在台上映，預售將於明天（4月30日）在各大影城展開！

幕後花絮：

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