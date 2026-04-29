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娛樂 最新消息

李千娜捲「世紀血案」爭議後提告2人詐欺！ 北檢今首開偵查庭

〔記者翁靖祐、劉詠韻／台北報導〕改編「林宅血案」的電影《世紀血案》因為在殺青記者會上，藝人李千娜失言引起爭議，後續又爆出未徵得當事人家屬授權等。後續，李千娜對製作人郭木盛、費思兔文化娛樂公司負責人蘇敬軾提起詐欺罪告訴，並要求製作公司刪除其相關內容。台北地檢署今日上午11時召開偵查庭，並傳喚李千娜的委任律師陳少璿出庭，說明案情。

李千娜的委任律師陳少璿受訪。（記者翁靖祐攝）李千娜的委任律師陳少璿受訪。（記者翁靖祐攝）

陳少璿受訪表示，根據業界慣例，改編真人真事的作品，通常需要得到原型人物或是其他家屬的授權，像本案就是改編具爭議的事件，真相也尚未釐清，倖存者跟被害人家屬目前也都在世，通常需要得到授權，且由製片負責，但是在洽談過程中，製片卻都沒有跟李千娜說，其實電影製作並未得到倖存者、被害家屬授權，所以認為這部份涉及詐欺。

事件源於，世紀懸案「林宅血案」，本被改編拍攝成電影《世紀血案》，並由導演徐琨華執導，參與演出的演員包括黃河、李千娜等人。在今年2月1日殺青記者會上，李千娜說「如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像沒有那麼嚴重或恐怖」一番言論，遭外界批評是對林家造成二度傷害，引起民眾撻伐。

後續，電影又被踢爆未獲得當事人家屬授權，再度引發更大的爭議，參與此電影拍攝的演員也於今年2月發出聯合聲明與製作方切割，並要求立即停止本片所有製作與宣傳行為，劇組也宣布電影無限期延期。

2月27日，李千娜發聲明指出，導演徐琨華與製作人郭木盛在開拍前曾明確表示，電影將以「正義與希望」為核心主軸，並告知她所飾演的角色著重於「情感與家庭」面向。正基於劇組上述說明，才導致她在後續宣傳與受訪時產生認知落差，因此決定對相關負責人提出刑事告訴，並同步宣布將捐出此片全數片酬。

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