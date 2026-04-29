小彬彬影視平台慘收攤卻遭控「一堂課都沒上到」 親上火線回應

「小彬彬」溫兆宇（右）、「小小彬」溫玄曄父子2022年出席「創動影視」開幕。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕昔日童星「小彬彬」溫兆宇與兒子「小小彬」溫玄曄2022年攜手成立「創動影視」平台，主打培育演藝人才，未料後續因疫情衝擊經營不善收攤，近日再度遭學員投訴，有人繳費卻一堂課都沒上到，引發爭議。對此，小彬彬今回應，指出創動影視確實已在2年前因疫情影響結束營業，但強調當時課程均有安排、客服也有對應機制，「原則上都依規定辦理」。

小彬彬2022年投資600萬元，並邀小小彬出資300萬元擔任大股東兼顧問，打出「終身複訓」等福利吸引學員。不過有學員指控，當初宣稱參與課程後有機會月入10萬元，但實際想複訓時才發現公司早已歇業，甚至有人痛批，繳完學費後連課都還沒開始，公司就突然關門，且事後未獲退款，質疑處理方式失當。

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對此，小彬彬指出創動影視確實已在2年前因疫情影響結束營業，但強調當時課程均有安排、客服也有對應機制，「原則上都依規定辦理」，並表示多數學員已在業界發展穩定。針對仍有不滿聲音，他則表示：「相關課程已停止2年多，目前也未再營運，如有問題可循司法或消費者申訴管道處理。」

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