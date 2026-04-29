范瑋琪《浪姐7》表現失常仍晉級 A-Lin證實曾向她請益

范瑋琪近期登上節目《乘風2026》掀起話題。（資料照；翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星范瑋琪近期參加中國競演節目《乘風2026》（《浪姐7》），一舉一動備受關注，不過她在最新公演舞台上的表現卻引發爭議。上週第二次公演中，她不僅出現音準不穩的情況，舞蹈動作也略顯跟不上節奏，但最終仍成功晉級，讓不少觀眾質疑評選標準。

該場表演中，范瑋琪與孫怡、江語晨、葉一茜同組，演唱梁靜茹經典歌曲〈親親〉。然而身為歌手的她，在現場直播、無修音的環境下表現失常，與其他成員形成落差，也因此在網路上掀起討論聲浪，有觀眾直言結果「難以服眾」。

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對此，曾參加《浪姐4》的歌手A-Lin近日受訪時透露，其實范瑋琪在參賽前曾私下向她請益，詢問節目是否真的如外界所說相當辛苦。A-Lin坦言，節目強度確實不低，但她當時也鼓勵對方放鬆心情，專注在挑戰與突破自我。

談到本季選手表現，A-Lin也分享看法，指出直播形式讓壓力倍增，但同時更能呈現真實實力與成長過程。她特別提到曾沛慈的表現令人印象深刻，不僅舞台穩定，也願意協助隊友。

回顧自己當年參與《浪姐4》的經驗，A-Lin認為最珍貴的不只是成績，而是與其他藝人建立的情誼。她也笑談過去趣事，曾在宿舍摸黑量體重，卻被機器語音功能「公開數字」，還因此吵醒室友，成為與Ella之間難忘的回憶。

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