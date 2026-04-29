禁忌之戀？大野智被迫分手10年後重逢舊愛 深夜互動掀揣測

日本夯團「嵐」成員大野智。（翻攝推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男團「嵐」的隊長大野智過往戀情再度被翻出。日媒指出，他與曾交往的女星時隔10年後再有往來，引發外界關注；對此女方則出面強調，兩人僅是朋友關係，否認復合傳聞。

根據日媒《週刊文春》報導，大野智與女星「A子」在2015年曾被另一媒體《FRIDAY》直擊約會，當時消息曝光後，經紀公司（當時的傑尼斯）火速安排他出面說明，他對外表示雙方只是朋友，並稱未來不會再見面。

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A子事後則透露，當年曾被要求簽署相關文件，包括不再往來與退出演藝圈等條件，之後也確實淡出演藝工作，並結婚生子，近年已離婚成為單親媽媽。

最新報導指出，大野智今年2月因團體巡演重返東京，期間再度與A子見面。如今A子已轉行經營日本料理店，3月中旬深夜曾被目擊前往大野住處短暫停留；4月初東京巨蛋演唱會落幕後，大野也被拍到前往她任職的店內，之後雙方又在深夜返回住處，互動再度引發揣測。

面對媒體追問，A子否認兩人存在戀愛關係，表示「希望不要被誤會，我們完全不是男女朋友」，並補充雙方如今的相處就像朋友聚會，與10年前相同，並非單獨約會。

回顧當年報導，34歲的大野智曾與當時24歲的女星被拍到一同前往岩盤浴、用餐，女方身分隨後曝光，是曾演出日劇《LIFE》等作品的夏目鈴。相隔多年，這段曾被迫劃下句點的戀情，如今再度被外界關注。

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