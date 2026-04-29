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「女主外，男主內」太難？岸井雪乃、宮澤冰魚刻畫婚姻崩解

岸井雪乃（右）與宮澤冰魚在電影《佐藤妻夫物語》飾演夫妻。（天馬行空提供）岸井雪乃（右）與宮澤冰魚在電影《佐藤妻夫物語》飾演夫妻。（天馬行空提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕日本新銳導演天野千尋原創電影《佐藤妻夫物語》，由日本奧斯卡影后岸井雪乃與宮澤冰魚主演，透過一對夫妻在時代與價值夾縫中的變化，刻畫婚姻如何在現實壓力下逐漸崩解。

該片細膩描繪兩人從學生時期的甜蜜戀情，到步入社會後遭遇現實考驗，直至婚姻中因傳統價值與社會輿論產生裂痕，最終漸行漸遠的過程。導演天野千尋表示，故事靈感源自自己婚後與育兒的生命經驗，並融合成長背景與日本社會長期存在的傳統觀念，發展出這部貼近現實的原創作品。

導演也透露，家族中有不少人從事法律相關工作，祖父更是律師，父親亦曾挑戰律師考試。受此影響，她大學時選讀法律系，雖未走上法律之路，但親眼見證同儕備考的艱辛，這些經歷最終都轉化為電影創作的重要養分。

岸井雪乃（左）與宮澤冰魚在電影《佐藤妻夫物語》的婚姻逐漸崩解。（天馬行空提供）岸井雪乃（左）與宮澤冰魚在電影《佐藤妻夫物語》的婚姻逐漸崩解。（天馬行空提供）

片中，宮澤冰魚飾演的丈夫阿保，在妻子考上司法考試後，長年一邊備考、一邊承擔育兒與家務，形成「女主外、男主內」的家庭模式；岸井雪乃飾演的紗千則在職場與母職之間奔波。

導演指出，故事設定於2007年前後，當時日本社會對性別分工仍存有強烈既定印象，阿保承受的外界壓力不言而喻，而身處男性主導職場的紗千，同樣面臨諸多挑戰，無形中都成為壓垮婚姻的關鍵因素。

談及角色關係，岸井雪乃也感嘆：「為什麼那些本該愉快的對話，卻總因為一句多餘的話或不必要的體貼，而爭吵收場呢。我不太明白所謂『普通』的夫妻關係是什麼，但我覺得，家人就是一種既普通平凡，同時又獨一無二的存在。」《佐藤妻夫物語》將於5月29日在台上映。

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