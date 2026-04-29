朱德庸告歌詞抄襲漫畫 MC HotDog判賠50萬元

〔記者王定傳／新北報導〕知名漫畫家朱德庸控訴饒舌歌手MC HotDog熱狗2023年發表新歌「樓下的房客」涉抄襲其漫畫作品「跳樓」，求償100萬元，智慧財產及商業法院法官認定，歌詞是MC HotDog改作朱德庸漫畫而成，侵害朱德庸漫畫改作權、公開傳輸權，判決MC HotDog賠償50萬元，可上訴。

饒舌歌手MC HotDog熱狗。（資料照）

朱德庸提訴指控，他是「什麼事都在發生」書籍著作人，其中的「跳樓」漫畫作品，為著作權法上所保障的語文著作及美術著作；2023年間，他卻發現，MC HotDog未經授權或同意，擅自重製、改作其漫畫，改為其「樓下的房客」單曲歌詞，並公開傳輸至Hit FM廣播聯播網、YouTube影音網站、Spotify線上音樂串流平台供不特定人收聽。

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朱德庸主張，歌詞與漫畫的主題、故事內容、情節架構及文字內容高度相似，顯已侵害他的重製、改作及公開傳輸權，對方雖曾於臉書發布道歉聲明，坦承歌詞創作來源來自於漫畫，竟仍於同年12月另發表「樓上的房東」單曲，以歌詞嘲諷他，實在無法忍受求償100萬元。

MC HotDog在審理時說他於上海飯店隔離時，看到一封內容郵件而產生靈感創作歌詞，不是有接觸漫畫，至於他所出具的道歉聲明雖不否認歌詞來源自漫畫，但該道歉聲明是應朱德庸要求多次修正，已非他的本意，更何況歌詞與漫畫並不構成實質近似，另歌詞已有別於漫畫，為獨立著作，不構成漫畫改作權。

漫畫家朱德庸。（資料照）

法官審理認為，朱德庸漫畫為受著作權法所保護的語文及美術著作，漫畫本以美術、語文著作方式表達，經MC HotDog以改寫方式創作歌詞，歌詞與漫畫構成實質近似，MC HotDog確有接觸漫畫，另外，MC HotDog雖加入新的創作而完成歌詞，與原著作雖得以區辨，但歌詞仍保有漫畫核心成分及特徵，故歌詞乃改作漫畫而成。

法官並認為，MC HotDog為職業歌手，時常創作歌曲，應深知尊重及保護著作財產權的重要性，倘如其所述是翻找過往電子郵件時進而創作歌詞，則他欲使用這些文字時，本應注意取得著作權人的同意或授權等細節，卻疏未注意未取得權利人同意或授權，逕自改作漫畫而成歌詞，有應注意而未注意過失。

法官認定，MC HotDog未獲同意或授權，將歌詞公開傳輸至Hit FM廣播聯播網、YouTube影音網站、Spotify線上音樂串流平台，侵害漫畫的改作、公開傳輸權，審酌歌詞未實際發行獲取利益，雖上傳網路，但因獲取財產上利益的實際數額甚難證明，以及雙方社會地位、本件侵害著作財產權情節、兩人無法達成和解，MC HotDog竟另行創作並發表樓上的房東單曲等，判賠50萬元。

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