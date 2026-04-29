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娛樂 最新消息

律師蔡政峯私下不平靜！旅日遭直擊與女友大吵 氣氛超僵

知名律師蔡政峯常在節目中分析法律問題。（翻攝臉書）知名律師蔡政峯常在節目中分析法律問題。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經常在談話節目《震震有詞》中解析感情與法律議題的律師蔡政峯，憑藉條理分明的表達與冷靜形象，累積不少觀眾緣。不過，這位擅長替他人分析情感糾紛的「明星律師」，近日卻被爆在日本街頭與女友發生激烈爭執，私下感情狀態引發關注。

根據《鏡週刊》報導，有讀者透露，日前赴日本旅遊時，在一處湖邊停車場目擊一對情侶爆發口角，由於爭執聲量不小、氣氛緊繃，引來不少路人側目。仔細一看，男方竟是常上電視節目的蔡政峯，而女方則是經營命理相關內容、在IG擁有約4.2萬粉絲的網紅Yumi。

從現場畫面來看，兩人站在車旁對峙，距離明顯拉開。蔡政峯雙手抱胸、神情嚴肅，而Yumi則情緒激動，持續與對方交涉。隨著對話升溫，女方不時比手畫腳、向前靠近，男方也開始出現情緒反應，雙方你來我往僵持一段時間，氣氛一度降到冰點。

據悉，兩人已交往多年，關係並不低調，但近期似乎出現變化。有消息指出，蔡政峯曾萌生分手念頭，而女方則對感情投入較深，希望能維持關係。

值得一提的是，Yumi過去也曾在社群平台分享兩人於日本旅遊的合照，並寫下「吵不散、罵不走、分不開的我們」，字句間流露對這段關係的堅持。如今對照被目擊的爭執場面，更讓外界對兩人感情現況多了幾分想像空間。

向來在螢光幕前理性分析各種情感案例的蔡政峯，這回成為話題中心，也讓不少人感嘆，即使熟悉法律與關係界線，面對感情課題，依舊難以全然理性應對。

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