富二代宣昶有爆新戀情？ 與前主播李雅楹形影不離 女方回應了

前主播李雅楹（圖）近期頻繁同框富二代宣昶有。（翻攝Facebook）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾因多起商業糾紛與私人話題屢登版面的富二代宣昶有，近期再度成為焦點。隨著他與前主播李雅楹頻繁同框、互動密切，兩人關係引發外界高度關注，甚至被質疑是否已從工作夥伴升溫為戀人關係。

根據《鏡週刊》報導，宣昶有近年積極投入選美與文化產業，成立「旺愛國際文化藝術協會」，並持續拓展海外市場。李雅楹目前擔任協會會長，與身為總裁的宣昶有在業務推動上密切合作，從品牌活動、招商簡報到國際交流場合，幾乎形影不離，成為組織中的核心人物。

請繼續往下閱讀...

富二代宣昶有傳出緋聞。（資料照；記者胡舜翔攝）

兩人日前一同完成波蘭行程返台，短時間內長時間相處，互動更加頻繁。返國後，李雅楹隨即現身台北參與晚間聚會，並特別整理儀容後赴約，前往長安東路一間日本料理餐廳與宣昶有會合，兩人見面後自然並肩入座，席間互動熟稔，氣氛輕鬆。

除了工作場合的頻繁同框，兩人私下互動也逐漸浮上檯面。李雅楹過去曾在社群分享為宣昶有慶生的畫面，被網友翻出後再度掀起討論，讓外界對兩人關係產生更多聯想。

不過，面對戀情傳聞持續延燒，李雅楹已出面回應，強調雙方僅是交情良好的朋友，並以幽默語氣形容「我們就是『好胸弟』他胸部大、我胸部也很大！」。她同時表示，自己與宣昶有的妻子也維持良好互動，不可能介入他人婚姻，並直言擇偶標準「當然要挑他身邊單身朋友」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法