潘宇謙看北車無差別攻擊事件有感而發寫歌 腳踝鎖3根螺絲「重開機」

潘宇謙看到很多社會新聞事件激發靈感寫歌。（認可音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港創作歌手AP潘宇謙去年推出專輯《距。離》，近期則推出新單曲《碎鑽星球》，創作靈感之一竟是因為看新聞報導，去年12月中發生的北車無差別攻擊事件影響，有感而發寫下歌曲。

去年來台忙完唱片宣傳後，潘宇謙返回香港，終於有時間開刀調理腿部舊傷，於病榻上看新聞，有感於北車無差別攻擊事件，還有之前香港大埔宏福苑大火，以及世界局勢的不安，他感嘆人性的貪婪、疏忽，心中有很多感觸因而寫成歌。

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潘宇謙提醒大家多和身邊的人溝通。（認可音樂提供）

潘宇謙談到：「記得去年腳傷做完手術後每天躺在家休息的時候，看到很多不同的新聞，很多都是天災人禍，而且很多都是本應可以避免的，但因為每個人的自私貪婪和疏忽，最後導致不能挽回的局面。」他也直言：「現代人沉迷換手機及在手機看到新鮮的事，彷彿忘記了人和人在現實世界真實溝通的那種溫度。」

因為身體因素，潘宇謙也經歷人生低谷，為了解決10年前腳踝舊傷，他接受手術，腳踝內裝上3根螺絲，一度肌肉萎縮近四成，他形容那段時間像「重開機」，他在病床上也寫了很多作品。透過這首《碎鑽星球》，他希望提醒大家，「多和身邊的人，特別是和父母溝通。」

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