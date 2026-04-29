自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潘宇謙看北車無差別攻擊事件有感而發寫歌 腳踝鎖3根螺絲「重開機」

潘宇謙看到很多社會新聞事件激發靈感寫歌。（認可音樂提供）潘宇謙看到很多社會新聞事件激發靈感寫歌。（認可音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港創作歌手AP潘宇謙去年推出專輯《距。離》，近期則推出新單曲《碎鑽星球》，創作靈感之一竟是因為看新聞報導，去年12月中發生的北車無差別攻擊事件影響，有感而發寫下歌曲。

去年來台忙完唱片宣傳後，潘宇謙返回香港，終於有時間開刀調理腿部舊傷，於病榻上看新聞，有感於北車無差別攻擊事件，還有之前香港大埔宏福苑大火，以及世界局勢的不安，他感嘆人性的貪婪、疏忽，心中有很多感觸因而寫成歌。

潘宇謙提醒大家多和身邊的人溝通。（認可音樂提供）潘宇謙提醒大家多和身邊的人溝通。（認可音樂提供）

潘宇謙談到：「記得去年腳傷做完手術後每天躺在家休息的時候，看到很多不同的新聞，很多都是天災人禍，而且很多都是本應可以避免的，但因為每個人的自私貪婪和疏忽，最後導致不能挽回的局面。」他也直言：「現代人沉迷換手機及在手機看到新鮮的事，彷彿忘記了人和人在現實世界真實溝通的那種溫度。」

因為身體因素，潘宇謙也經歷人生低谷，為了解決10年前腳踝舊傷，他接受手術，腳踝內裝上3根螺絲，一度肌肉萎縮近四成，他形容那段時間像「重開機」，他在病床上也寫了很多作品。透過這首《碎鑽星球》，他希望提醒大家，「多和身邊的人，特別是和父母溝通。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中