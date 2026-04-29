自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潘慧如開告！揭虐狗案遭抹黑「假救援真竊盜」 強硬反擊：沉默非隱忍

潘慧如在歷經愛犬離世後，開始關注台灣流浪狗議題。（翻攝自臉書）潘慧如在歷經愛犬離世後，開始關注台灣流浪狗議題。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕潘慧如日前因揭發「森林狗園虐狗事件」卻反遭抹黑，她昨（28日）發出律師聲明，痛訴連月被造謠「假救援真竊盜」、「詐騙500萬」。如今，潘慧如決定不再保持沉默，正式提告誹謗者，強調將透過法律捍衛清白。

潘慧如站上第一線揭發「森林狗園虐狗事件」，卻反遭部分網友惡意攻擊，她透過律師聲明指出，有特定臉書帳號自今年3月起多次散布不實言論，造謠她「拿別人的犬隻募款」、「假救援真竊盜」，甚至捏造她詐騙500萬元。對此，潘慧如表示過去選擇低調是因為忙於救援工作，「手正忙著救命」因此無暇應對抹黑，但面對嚴重損害名譽的言論決定正式提告，她強硬反擊「沉默，不代表無限度的隱忍。」

潘慧如發出正式聲明，強調正義不再沈默，法律捍衛真相。（翻攝自臉書）潘慧如發出正式聲明，強調正義不再沈默，法律捍衛真相。（翻攝自臉書）

不僅如此，潘慧如也在律師聲明中強調，「真正不可原諒的，從來不是揭發問題的人，而是虐待動物的人！」她直言，真正愛狗的人不會將生命當成牟利工具，自己會選擇站出來並非為了聲量，而是不願對受苦毛孩視而不見，同時也已委託律師全面蒐證，將追究相關人士法律責任到底，同時提醒外界勿轉傳未經查證訊息，以免觸法。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中