潘慧如開告！揭虐狗案遭抹黑「假救援真竊盜」 強硬反擊：沉默非隱忍

潘慧如在歷經愛犬離世後，開始關注台灣流浪狗議題。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕潘慧如日前因揭發「森林狗園虐狗事件」卻反遭抹黑，她昨（28日）發出律師聲明，痛訴連月被造謠「假救援真竊盜」、「詐騙500萬」。如今，潘慧如決定不再保持沉默，正式提告誹謗者，強調將透過法律捍衛清白。

潘慧如站上第一線揭發「森林狗園虐狗事件」，卻反遭部分網友惡意攻擊，她透過律師聲明指出，有特定臉書帳號自今年3月起多次散布不實言論，造謠她「拿別人的犬隻募款」、「假救援真竊盜」，甚至捏造她詐騙500萬元。對此，潘慧如表示過去選擇低調是因為忙於救援工作，「手正忙著救命」因此無暇應對抹黑，但面對嚴重損害名譽的言論決定正式提告，她強硬反擊「沉默，不代表無限度的隱忍。」

請繼續往下閱讀...

潘慧如發出正式聲明，強調正義不再沈默，法律捍衛真相。（翻攝自臉書）

不僅如此，潘慧如也在律師聲明中強調，「真正不可原諒的，從來不是揭發問題的人，而是虐待動物的人！」她直言，真正愛狗的人不會將生命當成牟利工具，自己會選擇站出來並非為了聲量，而是不願對受苦毛孩視而不見，同時也已委託律師全面蒐證，將追究相關人士法律責任到底，同時提醒外界勿轉傳未經查證訊息，以免觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法