全台瘋搶戰鬥陀螺！曾博恩高價競標 《陽光女子》女星半夜搶買撲空

〔記者陳慧玲／台北報導〕近來很多台灣民眾瘋玩「戰鬥陀螺X」，假日很多地方辦比賽，都吸引大朋友、小朋友參戰，年輕人更是跑遍各大超商、玩具旗艦店搶買，這現象引發網友熱烈討論，為什麼戰鬥陀螺又重新翻紅了。

曾博恩迷上「戰鬥陀螺X」。（翻攝自IG）

除了知名喜劇演員、YouTuber曾博恩迷上這玩具，願意出高價競標限定款戰鬥陀螺，另外曾經是周杰倫、蔡依林舞者，當過很多歌手舞蹈老師，也是饒舌歌手，前陣子還參與演出7.7億票房熱賣片《陽光女子合唱團》的女星「NIKE CHEN」陳姿陵近日也分享自己半夜想搶買卻撲空的狀況，看得出這波熱潮燒得很旺。

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戰鬥陀螺最早由日本玩具大廠TAKARA TOMY於1999年推出，為了推廣玩具，官方還同步推出同名動漫，目前已出到最新一代「戰鬥陀螺X」，NIKE CHEN最近在社群提到自己「戀愛腦要幫男友買」的經驗，談到：「此時此刻我一個女明星在7-11熬夜排戰鬥陀螺？而且還不知道會不會買到，因為聽說半夜兩點會上，然後我門外漢以為每間都有，就走路去我們家附近的，結果都沒賣，上網查才知道原來只有固定幾間有。」

《陽光女子》女星NIKE CHEN最近搶買戰鬥陀螺卻撲空。（翻攝自IG）

NIKE CHEN又說：「這一個恍然大悟我開始飆車去買，根本每一間都沒了，只剩一間，說三、四點才進貨不確定，然後我人就過來，發現現場人山人海，重點是也沒有隊伍，難道貨一來大家要用搶的嗎？我就看等等會多狼狽！」結果她發現，凌晨四點半終於進貨了，但是只進3個，她根本買不到，只好「哭著回家睡覺。」

曾博恩在節目裡討論「戰鬥陀螺就像...」，得到許多有趣答案。（翻攝自IG）

而曾博恩則是從去年底開始迷上「戰鬥陀螺X」，前兩天還在節目上和觀眾腦力激盪「戰鬥陀螺就像..」，有觀眾說「沙拉」，他笑說：「就像沙拉，有時看到它會說，這在貴什麼？」

民眾到玩具旗艦店搶買戰鬥陀螺。（記者陳慧玲攝）

當初迷上戰鬥陀螺，曾博恩曾說：「根本不在乎被說什麼中二、很宅。」還談到：「不知道怎麼被X世代打中，一直跟身邊的人分享陀螺現在做得多好，極限軌道的設計讓刺激程度、技術要求都提高，陀螺設計的剋制關係也相當平衡。」近期日本新的服飾品牌在澀谷推出快閃店，買衣服可以加購限定款式陀螺，最近有網友在社團讓同好競標，結果曾博恩為了收藏他想要的特別顏色陀螺，不惜開出高價競購。

各地舉辦的戰鬥陀螺比賽都吸引民眾參與。（讀者提供）

戰鬥陀螺比賽吸引民眾參戰。（讀者提供）

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