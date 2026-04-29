自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全台瘋搶戰鬥陀螺！曾博恩高價競標 《陽光女子》女星半夜搶買撲空

〔記者陳慧玲／台北報導〕近來很多台灣民眾瘋玩「戰鬥陀螺X」，假日很多地方辦比賽，都吸引大朋友、小朋友參戰，年輕人更是跑遍各大超商、玩具旗艦店搶買，這現象引發網友熱烈討論，為什麼戰鬥陀螺又重新翻紅了。

曾博恩迷上「戰鬥陀螺X」。（翻攝自IG）曾博恩迷上「戰鬥陀螺X」。（翻攝自IG）

除了知名喜劇演員、YouTuber曾博恩迷上這玩具，願意出高價競標限定款戰鬥陀螺，另外曾經是周杰倫、蔡依林舞者，當過很多歌手舞蹈老師，也是饒舌歌手，前陣子還參與演出7.7億票房熱賣片《陽光女子合唱團》的女星「NIKE CHEN」陳姿陵近日也分享自己半夜想搶買卻撲空的狀況，看得出這波熱潮燒得很旺。

戰鬥陀螺最早由日本玩具大廠TAKARA TOMY於1999年推出，為了推廣玩具，官方還同步推出同名動漫，目前已出到最新一代「戰鬥陀螺X」，NIKE CHEN最近在社群提到自己「戀愛腦要幫男友買」的經驗，談到：「此時此刻我一個女明星在7-11熬夜排戰鬥陀螺？而且還不知道會不會買到，因為聽說半夜兩點會上，然後我門外漢以為每間都有，就走路去我們家附近的，結果都沒賣，上網查才知道原來只有固定幾間有。」

《陽光女子》女星NIKE CHEN最近搶買戰鬥陀螺卻撲空。（翻攝自IG）《陽光女子》女星NIKE CHEN最近搶買戰鬥陀螺卻撲空。（翻攝自IG）

NIKE CHEN又說：「這一個恍然大悟我開始飆車去買，根本每一間都沒了，只剩一間，說三、四點才進貨不確定，然後我人就過來，發現現場人山人海，重點是也沒有隊伍，難道貨一來大家要用搶的嗎？我就看等等會多狼狽！」結果她發現，凌晨四點半終於進貨了，但是只進3個，她根本買不到，只好「哭著回家睡覺。」

曾博恩在節目裡討論「戰鬥陀螺就像...」，得到許多有趣答案。（翻攝自IG）曾博恩在節目裡討論「戰鬥陀螺就像...」，得到許多有趣答案。（翻攝自IG）

而曾博恩則是從去年底開始迷上「戰鬥陀螺X」，前兩天還在節目上和觀眾腦力激盪「戰鬥陀螺就像..」，有觀眾說「沙拉」，他笑說：「就像沙拉，有時看到它會說，這在貴什麼？」

民眾到玩具旗艦店搶買戰鬥陀螺。（記者陳慧玲攝）民眾到玩具旗艦店搶買戰鬥陀螺。（記者陳慧玲攝）

當初迷上戰鬥陀螺，曾博恩曾說：「根本不在乎被說什麼中二、很宅。」還談到：「不知道怎麼被X世代打中，一直跟身邊的人分享陀螺現在做得多好，極限軌道的設計讓刺激程度、技術要求都提高，陀螺設計的剋制關係也相當平衡。」近期日本新的服飾品牌在澀谷推出快閃店，買衣服可以加購限定款式陀螺，最近有網友在社團讓同好競標，結果曾博恩為了收藏他想要的特別顏色陀螺，不惜開出高價競購。

各地舉辦的戰鬥陀螺比賽都吸引民眾參與。（讀者提供）各地舉辦的戰鬥陀螺比賽都吸引民眾參與。（讀者提供）

戰鬥陀螺比賽吸引民眾參戰。（讀者提供）戰鬥陀螺比賽吸引民眾參戰。（讀者提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中