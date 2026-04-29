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53歲大食量諧星撐不住了...「宣布休養」節目早露異狀

日本搞笑雙人組「香蕉人」成員日村勇紀宣布進入休養期。（翻攝自X）日本搞笑雙人組「香蕉人」成員日村勇紀宣布進入休養期。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本搞笑雙人組「香蕉人」成員、53歲的日村勇紀昨（28）突然宣布，因身體狀況不佳，將暫時進入休養狀態，但其實異狀早在節目中悄悄浮現。

所屬事務所官網發布聲明，表示日村勇紀將於一段期間內暫停工作，並說明「自今年初以來，身體狀況不佳的情形增加，在就醫後，經醫師判斷需要休養。因此未來一段時間將專心休養，以身心恢復為優先，調整狀態並安穩度過」。

在人氣美食節目《香蕉人的せっかくグルメ!!》裡，日村勇紀一如往常挑戰大份量料理，甚至面對高達500克的炸雞定食，還是邊吃邊讚「超多汁！」看似沒問題，但關鍵細節卻讓觀眾起疑。

節目中罕見出現字幕：「分給工作人員一起吃」，畫面裡日村將食物分給攝影團隊。對於一向以驚人食量聞名的他來說，這個舉動異常明顯。

日本網友討論熱烈，表示「那時候就覺得怪怪的」、「感覺不像以前的日村了」就在外界還在討論時，他已連續缺席廣播節目，搭檔設樂統當時輕描淡寫表示只是發燒，沒想到如今卻正式宣布休養，讓粉絲更加擔心。

事實上，日村的工作量堪稱「地獄級」。不只同時手握多檔節目，還要全日本跑透透吃遍各地美食，加上新節目開播，可說是幾乎沒有喘息空間。

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