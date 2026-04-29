韓劇女星開撩「跟我睡」尺度大 斑馬線賭上幸福

《熨斗家族》琴世祿（右）當街「告白」金正賢，語出驚人邀他睡一晚。（東森提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇又來一部「越看越上頭」的狠角色！由金正賢、琴世祿、崔泰俊主演的家庭話題劇《熨斗家族》開局丟出「失明危機＋百億橫財」雙重炸彈，把溫馨家庭劇玩成黑色人性修羅場。

故事圍繞三代經營的洗衣店，看似日常平凡，卻因小女兒李多琳的視力逐漸喪失，整個家庭被迫面對命運拷問。一筆突如其來的鉅額資金，成了「救命稻草」也同時是「人性試煉」，錢可以救人，但也可能讓人變樣。

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為了演好從低視力到幾近全盲的角色，琴世祿直接把自己「丟進黑暗」。她提前到視障機構學習生活方式，練白手杖、調整視線角度，甚至刻意讓眼神失焦，連在片場都練到「不用看也能走動」。

《熨斗家族》琴世祿（右）大膽勾引金正賢，背後隱藏著少女對幸福的最後渴望。（東森提供）

但最炸的還是感情線，第一集直接開大絕，琴世祿在斑馬線上抓住金正賢衣角，語出驚人：「要不要跟我睡？」看似大膽撩人，背後卻是少女對幸福的最後賭注。

金正賢飾演的富二代從閃避到心虛，再到慢慢被情感拉回，演出一種「不想愛卻越陷越深」的掙扎感，曖昧指數直接爆表。而琴世祿為了反擊，還直接把崔泰俊搬出來當「現任男友」，三角關係瞬間升溫成修羅場。

值得一提的是，崔泰俊婚後回歸小螢幕，在劇中化身神秘暖男「車泰雄」，默默守護女主角，對上帶著過去回來的舊愛金正賢，兩男一見面火藥味炸裂。

《熨斗家族》今（29）起週一至週五晚間8-10點在東森戲劇40頻道全台首播。

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