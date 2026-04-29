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娛樂 最新消息

34歲男神肖戰狂噴少年感！揭《藏海傳》復仇哭戲名場面

〔記者蕭方綺／台北報導〕肖戰在古裝劇《藏海傳》中飾演「藏海」一角，情緒收放自如，連《後宮甄嬛傳》的導演同時也是《藏海傳》總導演的鄭曉龍也對他的演技讚賞不已，他提到當「藏海」第一次見到仇人平津侯時算是一個很大的考驗，既要把恨埋在心裡，表面上又要做出一種恭順的樣子，而肖戰的眼神全是戲，肖戰自己也坦言，許多細節都是事先想過的，「前期和平津侯接觸的時候，盡量避免有眼神直接的交流，因為覺得眼神是會露怯的，但到後面就很常跟他四目相對，甚至是怒視。」他會隨劇情發展而做出不同詮釋。肖戰和飾演平津侯的黃覺也有不少對戲，他透露兩人有點較著勁在演，因此被激發出鬥志，合作過程相當有意思。

肖戰在《藏海傳》眼神全是戲。（中視提供）肖戰在《藏海傳》眼神全是戲。（中視提供）

「藏海」戲裡因為遭遇滅門之痛，復仇之路遇上重重考驗，也免不了哭戲，而肖戰的哭都有不一樣的層次，像是肖戰從斷龍石走出來的那場重頭戲，導演曹譯文認為肖戰的臉上不光是疲憊，還有一種剛從死裡逃生的憤恨，眼眶含淚又同時把台詞表現的特別有骨氣，不愧是《藏海傳》的名場面之一。其實拍攝這場戲時，是先拍走出來的戲，再倒回去拍皇陵內的戲，所以肖戰臉上和身上的血痕、妝容造型，都必須要能接戲，其實挺有難度，當時也拍了好多遍才完成。

肖戰（中）與黃覺（右）在《藏海傳》有許多對戲。（中視提供）肖戰（中）與黃覺（右）在《藏海傳》有許多對戲。（中視提供）

劇中肖戰和女主角張婧儀之間，也有感情線，兩人之間一開始是相互利用、各懷鬼胎，慢慢衍生出情誼，進而知己知彼、攜手共進。張婧儀對於這次和肖戰合作，很佩服他在工作時的認真態度，看他跟導演討論角色細節，能察覺他很用心、很詳細，知道他為戲準備了很久，所以當兩人搭戲時，肖戰都能給出滿滿的情緒。張婧儀提到有一場兩人在船上的戲，導演當下沒喊卡，讓兩人即興發揮隨意說些話，自然的互動讓導演覺得很在狀態裡頭。

張婧儀（右）佩服肖戰在《藏海傳》拍戲時的認真態度。（中視提供）張婧儀（右）佩服肖戰在《藏海傳》拍戲時的認真態度。（中視提供）

34歲的肖戰，外型上仍被許多網友覺得很有少年感，他也曾在專訪時被問及這件事，而肖戰卻謙虛地回應「哎呀媽呀，我可真是不敢認這個少年感」，最後語帶靦腆笑說「我也不知道，可能爸媽生得好吧，我只能這麼說，看起來顯小」。肖戰的五官立體，被美稱為「淡顏系帥哥」，真摯眼神加上迷人笑容，散發著治癒人心的魅力，也因此圈粉無數。

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