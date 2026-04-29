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男星超狂「來回跑40樓樓梯」健身！騎馬卻濺血

為了呈現角色的風流倜儻，鄭業成在《蜀錦人家》中故意扇不離手。（緯來戲劇台提供）為了呈現角色的風流倜儻，鄭業成在《蜀錦人家》中故意扇不離手。（緯來戲劇台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕譚松韻、鄭業成主演《蜀錦人家》，劇中鄭業成飾演吊兒郎當的「錦官」，為彰顯角色特質，還故意隨時把玩手持扇子，拍騎馬戲時也因為多次來回騎到手破皮。四處趕拍戲的鄭業成很注重健身，但有時下榻的飯店沒健身房，他竟想出直線爬樓梯健身的法子。

譚松韻（右）與鄭業成在《蜀錦人家》中歷經艱辛，相知相惜。（緯來戲劇台提供）譚松韻（右）與鄭業成在《蜀錦人家》中歷經艱辛，相知相惜。（緯來戲劇台提供）

在《蜀錦人家》中，鄭業成飾演的是專門管織錦的「錦官」，古代，錦可等同於錢，也是朝廷的「護國神山」，得派出專門官位來督責；劇中，鄭業成飾演朝廷高官，性格正義卻故意用公子哥特質來掩飾；為了讓他風流倜儻的公子歌性格更鮮明，鄭業成還在手持扇上大做文章，故意讓角色三不五時的甩扇，讓人看到他放蕩不羈的個性。

譚松韻（左）與鄭業成在《蜀錦人家》中從歡喜冤家漸漸生愛。（緯來戲劇台提供）譚松韻（左）與鄭業成在《蜀錦人家》中從歡喜冤家漸漸生愛。（緯來戲劇台提供）

古裝戲拍多了，鄭業成馬術也一流，劇中許多馬戲都親自上陣，雖然馬上英姿容光煥發，也是有許多NG時刻，鄭業成韁繩拉多了還因此受傷，讓工作人員為他上藥。自律健身的鄭業成每到下塌酒店總會努力健身，但也遇上沒健身房的時候，他說，只好開始他的「徒步計畫」，來回跑樓梯總共40樓，也算是不被自己的懶惰打敗了。《蜀錦人家》週一至五晚間10至12點在緯來戲劇43頻道播出。

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