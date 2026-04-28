台粉成救命恩人！三上悠亞超辣粉絲首登TRE

〔記者鍾志均／台北報導〕年度大型盛會「TRE台北國際紅人展」將在7月初引爆南港，今年最大亮點之一是日本人氣女星白田麻衣首度來台參戰，直接空降萬德佛攤位。

白田麻衣初登TRE紅人展，外表看似高冷，私下化身貓奴有反差萌。（萬德佛提供）

第一次踏上TRE舞台，白田麻衣完全沒有新人緊張，反而興奮到不行，她笑說自己最希望的不是「爆紅」，而是讓台灣粉絲「記住她」。她也很清楚自己的武器「反差感」。外型看起來氣場強大，但私下其實是愛撒嬌的宅系貓奴，甚至自認是「努力型＋很討喜＋很坦率」的綜合體，又甜又反差的設定，完全是粉絲收割機。

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工作敬業的她也分享，曾在極寒的雪山穿著比基尼拍攝，只要一對著鏡頭就能開心到忘記寒冷，足見她對這份工作的熱愛與專業。

聊到偶像，她毫不掩飾對三上悠亞的崇拜，認為對方不只可愛，更懂得經營魅力與舞台，自己也想往「更多可能性」發展。談到理想型，她更直接歪樓，點名格鬥漫畫《刃牙》裡的硬漢角色「花山薰」，偏好高大又有男人味的類型，甜美外表搭配硬派喜好，讓現場笑聲不斷。

白田麻衣首度空降TRE紅人展。（萬德佛提供）

其實她對台灣的情感不只工作。白田麻衣透露，過去在人生低潮時，是台灣粉絲透過社群不斷給她鼓勵，讓她重新撐過來，這份「跨海應援」讓她一直記在心裡。為了更靠近粉絲，她甚至開始努力學中文，最想親口說出：「我想盡快見到你」、「謝謝，我愛你」等。

至於這次TRE，她更預告「絕對不只是見面而已」。除了準備未公開內容，還放話會有「更大膽的呈現」，從近距離互動到內容尺度全面升級，就是要讓粉絲一次看好看滿。

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