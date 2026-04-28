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娛樂 最新消息

《I, I Miss》首戰封神！撐出國際大獎導演喊：我來自台灣

劉彥巡堪稱是「半路出家」的導演。（T WHITE- 川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）劉彥巡堪稱是「半路出家」的導演。（T WHITE- 川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕設計創意人劉彥巡帶著首部短片《I, I Miss》橫掃全球影壇，從巴黎、洛杉磯一路到東京，最近更在印度影展狂拿「最佳短片」、「最佳製片」與「評審獎」三冠王，用作品宣告台灣影像真的不簡單。

這位「半路出家」的導演，曾遠赴法國念生醫研究所，卻在中途決定「轉彎」，因為創作慾太強烈，乾脆輟學回台，從零開始投入設計領域，一路打造出「T WHITE-川彡志作」品牌，操刀多個餐飲與生活風格案，累積獨特美學，如今他把這些視覺語彙全部灌進電影，直接開出新流派。

《I, I Miss》描繪女主角Camille在人際關係崩解與自我懷疑之際，逐步面對內在聲音的歷程。（T WHITE- 川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）《I, I Miss》描繪女主角Camille在人際關係崩解與自我懷疑之際，逐步面對內在聲音的歷程。（T WHITE- 川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）

《I, I Miss》不走安全牌，直接挑戰極限拍攝。故事講述一位近30歲才被看見的女畫家，在崩潰邊緣與自我對話，而最狠的是，整部片關鍵場景幾乎都在水下完成。

為了拍出「沉入內心」的感覺，劇組直接拉到綠島海域開拍，演員在沒有潛水面鏡的狀態下演出，寒冬反覆下水，冷到發抖還要撐住情緒，甚至還有夜戲全身塗滿顏料下海，畫面美到窒息，拍攝過程卻是硬撐出來的極限挑戰。

劉彥巡回憶，第一次以導演身份到柏林領獎時，腦中閃回的是當年離開法國時，在塞納河邊許下的願望，希望有一天能以創作者身分回來。

沒想到第一部作品就圓夢，他站上國際舞台，大聲說出「I’m from Taiwan」，那一刻，不只是個人里程碑，更是把台灣帶上世界的瞬間。

《I, I Miss》短片海報。（T WHITE- 川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）《I, I Miss》短片海報。（T WHITE- 川彡志作、劉彥巡Y’eaushi提供）

目前《I, I Miss》已累積超過18項影展入圍與多項大獎，還在全球巡迴放映中。劉彥巡也預告，下一部作品已在籌備，未來不只要繼續拍，更要把海洋議題、心理深層情緒帶進影像，往長片邁進。

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