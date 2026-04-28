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音樂劇界震撼！63歲教授涉性侵弟子 受害者拒和解

資深演員南慶柱（남경주）爆出涉嫌性侵弟子，案件正式進入司法程序。（翻攝自X）資深演員南慶柱（남경주）爆出涉嫌性侵弟子，案件正式進入司法程序。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓音樂劇界爆出震撼彈！63歲資深演員南慶柱（남경주）爆出涉嫌性侵弟子，案件正式進入司法程序。從舞台上風光無限，到如今捲入重大刑案，形象一夕崩塌，引發外界高度關注。

據南韓檢方調查，事件發生於去年底，被害人案發後第一時間逃離並報警，顯示當下情況相當緊急。儘管南慶柱初期全盤否認，但警方認定證據成立，案件最終以起訴意見移送檢方，如今確定不拘留起訴，後續將進入審理階段。

引發爭議的是，檢方認定南慶柱與被害人之間存在「監督關係」，也就是說，這不只是單純案件，而是涉及權力與地位的不對等問題。調查過程中，南慶柱曾試圖與被害者和解，但遭拒絕，讓整起事件更添敏感性。

昔日以《芝加哥》、《媽媽咪呀》等作品打下地位的南慶柱，當時還身兼大學教授，事件曝光後立刻遭校方停職，從教育者到被告，身分轉變之快令人唏噓。

截至目前為止，南慶柱未正式對外說明，僅在事件初期簡短否認，隨後關閉社群全面沉默。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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