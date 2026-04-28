遭網暴、造謠抹黑3年！ 鳳梨告馮語婷勝訴「比YA」

鳳梨正式從「射後不理」的抹黑中洗清嫌疑。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鳳梨提告自稱「新一代女戰神」的臉書粉專「馮語婷」，官司勝訴。他今（28）晚間發出聲明，強調這兩三年來長期處於「躲在螢幕後的造謠」陰影下，自己選擇沉默並將一切交由法律裁決。感嘆終於能從「射後不理」的抹黑中洗清嫌疑，並跟網友分享自己的心情。

這兩三年來，有一群人躲在螢幕後面，用造謠、抹黑、毀謗的方式，試圖要摧毀我並捏造不實的事加諸在我身上讓我揹黑鍋。

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或許是我說對了什麼或做對了什麼，所以有一群人試圖要用這種方式讓我沉默，揹鍋的日子裡，我選擇把情緒收起來，把話留給證據，把是非交給法律。

這一路走來才讓我越發通透，承受誤解、輿論、攻擊的過程中，也看清所謂人性，反而更清楚知道自己要的是什麼。

這篇不是要炫耀勝訴，因為還有好幾案在跑，但結果幾乎都是一樣的，也不打算落井下石，因為我知道這些人還是會繼續用一樣的方式在網路上傷害其他人，畢竟四五條罪名對他們來說也沒什麼影響，我單純只是給所有曾經關心我、相信我的人一個交代，也謝謝一路上支持我的朋友，更感謝那些背地裡傷害我的人，讓我更強大、更清醒。

往後的路，我依舊專注做事、專注成長。

至於那些莫名其妙的事，就讓它留在過去。

做人做事，時間會證明一切。

這場網紅圈延燒恩怨源起於2023 年，自稱「新一代女戰神」的臉書粉專「馮語婷」（實由高姓男子經營）指控鳳梨吸毒、害人墮胎（射後不理），並公開相關對話截圖作為證據。鳳梨隨即展開反擊，除了提告毀謗、妨害名譽及妨害電腦使用外，更質疑「馮語婷」身分造假，真實身分是男性。

今（28）日嘉義地院宣判結果，證實「馮語婷」背後實為一名高姓男子所操作；對話截圖是鳳梨前女友罔腰（江姓女子）於 2018 年擅自翻拍鳳梨手機私訊所得。法院對罔腰依「無故取得他人電腦相關設備電磁紀錄罪」處拘役50日。

而對自稱馮語婷的高姓男子，法院因散布不實言論已觸犯「散布文字誹謗罪」及「恐嚇危害安全罪」，但考量其已支付30萬元與鳳梨達成和解，判處拘役50日，緩刑2年。

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