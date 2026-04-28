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娛樂 最新消息

《黑白大廚3》傳5月開錄 評審去留成謎 製作單位全封口

《黑白大廚》第三季傳出5月正式錄製。（Netflix提供）《黑白大廚》第三季傳出5月正式錄製。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix話題韓綜《黑白大廚》確定回歸第三季，不過還沒正式開錄，先掀起一波「諜報級」關注！

最新傳出節目將於5月開拍，但最關鍵的評審陣容白種元、安成宰是否續留，製作單位卻全面封口，丟出一句「無法確認」，讓外界直接解讀成：八九不離十了！

這檔從第一季就爆紅的料理生存秀，靠著廚師之間的殘酷對決與戲劇化翻盤，成功打造一批「主廚藝人」，像是「拿坡里美味黑手黨」權聖晙、鄭智善等人，至今仍活躍各大節目；到了第二季，更祭出「敗部復活變冠軍」的逆襲劇情，把收視與話題再推高。

第三季將直接升級成「團隊戰」，不再單打獨鬥，而是讓真實餐廳主廚組隊廝殺，戰局全面升溫。

不過偏偏就在這時，兩大靈魂人物卻各自捲入風波。白種元先前因企業爭議一度表態暫停節目活動，雖然目前已被認定無嫌疑，但是否回歸仍充滿變數；另一邊，安成宰則因餐廳「換酒風波」陷入輿論壓力，雖然已道歉止血，但形象多少受到影響。因此外界猜測，究竟評審會不會大換血？還是原班人馬強勢回歸？答案揭曉前，話題已先贏一半。

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