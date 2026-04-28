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小粉紅玻璃心碎了！ 《穿著Prada的惡魔2》乳滑登熱搜 開轟：是赤裸裸的惡意

目前網路上已出現針對該片亞裔演員（Helen J. Shen）的討論，部分激進言論質疑她為何願意接下這種具爭議的角色。（截圖自《穿著PRADA的惡魔2》YT）目前網路上已出現針對該片亞裔演員（Helen J. Shen）的討論，部分激進言論質疑她為何願意接下這種具爭議的角色。（截圖自《穿著PRADA的惡魔2》YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《穿著PRADA的惡魔2》明天（29）在台上映，後天（30）登陸中國，上檔在即，這幾天卻因為預告片中的安海瑟葳「亞裔助理」Jin Chao的服造形象與名字，被中國的小粉紅們砲轟涉及「辱華」並發起抗議行動。

該片預告片因片中亞裔角色「秦舟」的形象與名字，聽起來與高度歧視華人的蔑稱「Ching Chong」 非常相似。小粉紅批評，為什麼不選擇「標準亞洲美女」，而是採用刻板印象的亞裔外貌。中國網友認為，「在 2026年還玩這種諧音爛梗，這不是無知，是赤裸裸的惡意。」

另外，預告片中，該角色強調自己畢業於耶魯大學（GPA 3.86）、是合唱團領唱、ACT 考滿分。「高分低能」的刻板人設，再次強化了「亞洲人只會讀書、缺乏社交能力、傲慢且死板」的書呆子（Nerd）偏見，這與現代中國年輕人的自信形象嚴重脫節。

更有網友比對片商的宣傳策略搞雙標，在南韓宣傳時找來人氣女團 IVE的張員瑛撐場，塑造極度精緻的形象，但在電影正片中卻把亞裔助理畫得「土氣、木訥」。讓小粉紅們十分不滿，「一邊要亞洲人的錢，一邊在電影裡噁心亞洲人。」

截至目前，劇組與飾演該角色的亞裔演員（Helen J. Shen）皆尚對外發表說明，各界也關注迪士尼後續將如何應對這場「亞洲風波」。

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