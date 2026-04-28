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娛樂 日韓

47歲奇蹟懷孕！南韓女星「一次試管成功」關鍵曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕47歲懷孕不是奇蹟，是非「常人等級」的自律！南韓演員韓多感（한다감）今（28）無預警丟出「人生最大喜訊」，結婚6年終於迎來第一胎，而且創下演藝圈最高齡產婦紀錄，震撼南韓娛樂圈。

韓多感在IG報喜，開心成為高齡孕婦。（翻攝自IG）韓多感在IG報喜，開心成為高齡孕婦。（翻攝自IG）

韓多感親自用手寫信公開喜訊，從「忙著衝事業的20代」一路講到41歲結婚、如今47歲懷孕，語氣滿滿不可置信又感動，甚至笑說：「我可能是女演員裡最年長的孕婦吧。」更猛的是，她不是「幸運中獎」，而是靠長年自律換來的成果；從運動、飲食控制到醫療準備，全套做到位，最後試管療程「一次就成功」，讓不少網友直呼根本是「人生規劃範本」。

目前她已經進入穩定期，生活照常運作，甚至還能繼續工作，完全打破外界對高齡孕婦的刻板印象。她也坦言，這是人生全新篇章的開始，「像是第二人生」，語氣既期待又謹慎。

懷孕消息一出，韓網瞬間炸鍋，有人驚呼「47歲還能這樣太猛了」，也有人感嘆「自律真的會改命」，更有粉絲直喊：「這比任何戲劇都勵志！」

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