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娛樂 最新消息

福士蒼汰「大肌肌」變身馬東石 《犯罪都市》增壯15公斤

網友戲稱，福士蒼汰（右）演繹的是「帥版馬東石」吧！（翻攝自（C）ORICON NewsS inc. ）網友戲稱，福士蒼汰（右）演繹的是「帥版馬東石」吧！（翻攝自（C）ORICON NewsS inc. ）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年初在韓劇《愛情怎麼翻譯？》以日本浪漫王子「阿博」一角，帥出新高度的福士蒼汰，這回在日版《東京爆炸案─犯罪都市─》電影中，改和「東方神起」的允浩比帥！只不過這回他飾演的是「馬東石」的角色，他今（28日）在電影發布會上，自爆為這部電影特別增重15公斤！

福士蒼汰因演出韓劇《愛情怎麼翻譯？》，在南韓小有知名度。（翻攝自Netflix、（C）ORICON NewsS inc. ）福士蒼汰因演出韓劇《愛情怎麼翻譯？》，在南韓小有知名度。（翻攝自Netflix、（C）ORICON NewsS inc. ）

《犯罪都市》是馬東錫主演的熱門電影系列，全新日本版電影以新宿歌舞伎町為背景，故事主軸在傳承《犯罪都市》系列精髓的同時，也融入了日本元素，打造出一部節奏緊湊的暴力美學佳作。

「東方神起」的允浩在日版《犯罪都市」軋上一角。（翻攝自（C）ORICON NewsS inc. ）「東方神起」的允浩在日版《犯罪都市」軋上一角。（翻攝自（C）ORICON NewsS inc. ）

福士蒼汰飾演國際通緝犯罪集團的首領村田蓮司，現在已成功瘦回來的他表示，「開拍前我增重了大約15公斤，包括肌肉和脂肪，現在感覺好像減掉了10公斤脂肪。」他透露，在韓版《犯罪都市》中，發現除了馬東錫飾演詮釋的黑幫老大之外，其他演員的身材也十分魁梧，所以當他決定接演這部電影時，就已經打定主義要為戲增肌。戲中練出完美三角肌的他，喊話對作品很滿意，希望演出不同於原作的警匪動作片！

電影殺青後，福士蒼汰笑稱，現在感覺好像減掉了10公斤脂肪。（翻攝自（C）ORICON NewsS inc. ）電影殺青後，福士蒼汰笑稱，現在感覺好像減掉了10公斤脂肪。（翻攝自（C）ORICON NewsS inc. ）

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