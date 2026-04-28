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娛樂 最新消息

楊小黎曬回憶殺 蕭薔顏值成焦點 網驚根本複製貼上

楊小黎還是童星的時候，和大美人蕭薔所拍的合照。（翻攝自臉書）楊小黎還是童星的時候，和大美人蕭薔所拍的合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕童星出身的楊小黎昨（27）日發文懷舊，曬出一系列舊相片，裏頭有她自己小時候俏皮可愛的模樣，還驚見和導演朱延平、童星郝劭文以及女神蕭薔的合照。正在參加中國選秀節目《乘風2026》（以下稱《浪姐7》）的蕭薔，容貌和現在幾乎沒變，再次證明女神凍齡超不科學。

從童星一路走來，楊小黎靠努力獲得金鐘獎肯定。（資料照，記者胡舜翔攝）從童星一路走來，楊小黎靠努力獲得金鐘獎肯定。（資料照，記者胡舜翔攝）

楊小黎在發文中說，沒想到復古潮流吹起來，恰好外公、媽媽和她都是相機控，喜歡相機手感的她在整理老相機時，也曬出當年的舊照片。

57歲的蕭薔和舊照片中的模樣差無幾。（翻攝自微博）57歲的蕭薔和舊照片中的模樣差無幾。（翻攝自微博）

一張楊小黎與蕭薔的照片特別搶眼，因為蕭薔現在正在參加《浪姐7》，她是本期年紀最資深的參賽者，初舞台演唱了《一簾幽夢》對決港星陳凱琳，自信的她展現出柔和細膩嗓音，在節目中蕭薔也展現非凡自信，更幽默自嘲「出生早不是我能控制的，但也讓作品橫跨兩個世紀」，直言自己「天生就是冠軍」。

楊小黎曬出的舊照片，雖然染上了歲月的色彩，但仍看得出蕭薔吹彈可破的白皙肌膚，以及飽滿的額頭、明顯的美人尖。模樣和現在的蕭薔，其實相差不大，美麗如昔。

郝劭文（左）和楊小黎當年都是當紅的童星。（翻攝自臉書）郝劭文（左）和楊小黎當年都是當紅的童星。（翻攝自臉書）

童星出身的楊小黎4歲就出道，1996年的《狗蛋大兵》成為經典之作，除了蕭薔之外，她也分享了許多有味道的舊照片，每一張都是一代人的回憶。

導演朱延平開心把楊小黎揹在背上。（翻攝自臉書）導演朱延平開心把楊小黎揹在背上。（翻攝自臉書）

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