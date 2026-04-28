不露臉爆料成謎 馮語婷真相大逆轉 檢方揭背後操盤者

從不露面的「新一代戰神」馮語婷（中），被鳳梨（左）提告後，發現與罔腰有關。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經因敢說、敢爆料被網友封為「新一代女戰神」的馮語婷，2023年控訴網紅「鳳梨」吳泓逸害女子墮胎，還曬出鳳梨和一名女直播主的私訊，但馮語婷在網路上始終不露面，曝光的照片也都是背面或不露臉。氣憤的鳳梨一狀告到法院，更指「馮語婷是男的」，讓人搞不清楚到底怎麼一回事。如今，經檢方調查馮語婷身分正式曝光。

網紅鳳梨先前就給馮語婷多次機會，最後仍鬧上法院。（翻攝自臉書）

檢方發現，鳳梨私訊來源是前女友罔腰擅自翻拍，並經由高姓男子以「馮語婷」帳號發言恐嚇控訴，依法將兩人起訴。全案經嘉義地院審理，罔腰犯「無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」，處拘役50日，可易科罰金5萬元；高姓男子以30萬元與鳳梨達成和解，法官依高男犯「散布文字誹謗罪」、「恐嚇危害安全罪」，應執行拘役50日，緩刑2年。

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鳳梨前女友罔腰，取得鳳梨與女性私訊，再交由他人以「馮語婷」名義爆料。（翻攝自臉書）

馮語婷於2023年爆料鳳梨有女友還出軌、進行性行為射後不理、吸毒，雙方多次隔空交戰，被煩到不行的鳳梨給了一次又一次的機會，最後怒告妨害電腦使用、加重誹謗、妨害名譽等多項罪名。鳳梨更說過：從不露臉的馮語婷，真實身分是「高姓夫婦操作的虛擬人物」。

經過一番紛爭後，如今馮語婷已銷聲匿跡，也沒有在網路上繼續發言。過去說見過馮語婷的人，竟在多年後被打臉。

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