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許富凱攻蛋喊話黃乙玲快出來 新歌驚見「嘿咻」和告別式神曲

許富凱推出新專輯，也將再次登上小巨蛋開唱。（何樂音樂提供）許富凱推出新專輯，也將再次登上小巨蛋開唱。（何樂音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王許富凱日前在張清芳慈善演唱會上被前輩大讚好聲音，今年8月8日他也將再次站上小巨蛋開唱，被問到是否會邀請嘉賓，唱片公司表示除非像上次田馥甄站台一樣會讓人充滿驚喜，因此在討論誰出現會讓大家眼睛一亮，紛紛點名神隱許久的黃乙玲。

許富凱說：「我也好想找黃乙玲，小時候一定要唱她的歌曲，如果她要出來我會哭！」儘管知道要讓黃乙玲現身充滿高難度，但許富凱透露，屆時一定會選唱黃乙玲的歌曲。

許富凱（右）首次舉辦新專輯聽歌會，覺得可以分享新歌概念很好。（何樂音樂提供）許富凱（右）首次舉辦新專輯聽歌會，覺得可以分享新歌概念很好。（何樂音樂提供）

出道15年，許富凱今（28日）首次舉辦聽歌會，邀請媒體、樂評人搶先欣賞他的新專輯《尪仔物》新歌，這次包括韋禮安、潘協慶、謝銘祐等多位傑出音樂人都幫許富凱寫歌，他自己也寫了一首《我的心肝寶貝》，感性談到：「2023年遇到父親離開，這首很像是很早就幫我爸寫好的歌！」說著說著忍不住落淚，他還說：「算是送給爸爸的歌，以後告別式應該很適合放這首，很多禮儀公司把我歌曲當成喪葬歌曲，這首也適合。」

許富凱舉行新專輯聽歌會，期間忍不住落淚。（何樂音樂提供）許富凱舉行新專輯聽歌會，期間忍不住落淚。（何樂音樂提供）

除了唱出溫情的「告別式神曲」，許富凱新歌竟然也有「嘿咻神曲」，《咻碰》看似煙火之歌，其實是夫妻床頭吵床尾和的「愛愛」歌曲，許富凱透露林美秀很喜歡這首歌。

許富凱全新台語專輯《尪仔物》將在4月29日凌晨數位上線，另外8月8日下午15:10他將在小巨蛋舉辦「台新銀行許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」，門票將在明天中午12點在寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店正式開賣。

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