不靠豪門靠自己 王俐人轉戰SWAG爆紅 許常德力讚很酷

王俐人轉戰成人平台SWAG是熱烈討論話題。（翻攝自SWAG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕49歲藝人王俐人先前因沒穿內衣直播賣吹風機掀起一波討論，豈料近日她更加大力道，轉戰成人平台SWAG，成為外界關注焦點。資深音樂人許常德今（28）發文指「王俐人很酷」，更清楚列出王俐人會爆紅的3個關鍵點。

王俐人也開通IG訂閱功能，提供訂閱者獨家內容。（翻攝自IG）

王俐人在SWAG直播中不但大尺度裸露上半身，更讓男優貼身幫忙塗乳液，有人酸她為錢脫衣，王俐人則說自己只是隨興做這件事。在許常德眼裡，他認為王俐人爆紅的關鍵點有3：

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1、在浴室拿吹風機吹頭髮，超級自然、超級放鬆，甚至可以聞到洗淨人生疲累吹乾頭髮的香氣。

2、沒有特意佈置的臥室，非常自信地做出這個年紀很需要的床上伸展運動，畫面與動作與動機，會成為經典。

3、在SWAG跪姿說話態度，完全提升這類節目的觀眾層次，是屬於心靈等級的說話。

資深音樂人許常德認為王俐人會紅很久。（王俐人提供）

王俐人以亮麗外型打開知名度，後跨足戲劇圈，累積高人氣，也曾是許多人心中的女神。雖然演藝之路並非一路順遂，歷經了投資受騙、負債千萬，但她懂得經營話題，許常德坦言她會爆紅真的是真材實料，相信會持續好一陣子。

許常德貼文曝光後，網友熱烈回應：「我覺得她跟攀附有錢人而成為貴婦的女藝人完全不同層次」、「她很真」、「勇敢做自己」、「生活不容易」、「不要再傷害她了」。

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