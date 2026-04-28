自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不靠豪門靠自己 王俐人轉戰SWAG爆紅 許常德力讚很酷

王俐人轉戰成人平台SWAG是熱烈討論話題。（翻攝自SWAG）王俐人轉戰成人平台SWAG是熱烈討論話題。（翻攝自SWAG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕49歲藝人王俐人先前因沒穿內衣直播賣吹風機掀起一波討論，豈料近日她更加大力道，轉戰成人平台SWAG，成為外界關注焦點。資深音樂人許常德今（28）發文指「王俐人很酷」，更清楚列出王俐人會爆紅的3個關鍵點。

王俐人也開通IG訂閱功能，提供訂閱者獨家內容。（翻攝自IG）王俐人也開通IG訂閱功能，提供訂閱者獨家內容。（翻攝自IG）

王俐人在SWAG直播中不但大尺度裸露上半身，更讓男優貼身幫忙塗乳液，有人酸她為錢脫衣，王俐人則說自己只是隨興做這件事。在許常德眼裡，他認為王俐人爆紅的關鍵點有3：

1、在浴室拿吹風機吹頭髮，超級自然、超級放鬆，甚至可以聞到洗淨人生疲累吹乾頭髮的香氣。

2、沒有特意佈置的臥室，非常自信地做出這個年紀很需要的床上伸展運動，畫面與動作與動機，會成為經典。

3、在SWAG跪姿說話態度，完全提升這類節目的觀眾層次，是屬於心靈等級的說話。

資深音樂人許常德認為王俐人會紅很久。（王俐人提供）資深音樂人許常德認為王俐人會紅很久。（王俐人提供）

王俐人以亮麗外型打開知名度，後跨足戲劇圈，累積高人氣，也曾是許多人心中的女神。雖然演藝之路並非一路順遂，歷經了投資受騙、負債千萬，但她懂得經營話題，許常德坦言她會爆紅真的是真材實料，相信會持續好一陣子。

許常德貼文曝光後，網友熱烈回應：「我覺得她跟攀附有錢人而成為貴婦的女藝人完全不同層次」、「她很真」、「勇敢做自己」、「生活不容易」、「不要再傷害她了」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中