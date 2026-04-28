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娛樂 最新消息

前TVBS主播憂裁員風暴 王偉忠神吐嘈：哪個主播不演戲

王偉忠稱岑永康是塊璞玉。（記者胡舜翔攝）王偉忠稱岑永康是塊璞玉。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王偉忠找來岑永康、范瑞君、「爆花」蔡亘晏和曾珮瑜等人合作舞台劇《都更男女》，戲裡探討婚姻生活，也有些靠AI增進夫妻關係的時刻。而岑永康過去是TVBS主播，今受訪時談到TVBS日前裁員風波，他坦言有跟老同事聊到這個，「大家被AI搞得沒工作，但我覺得AI寫稿沒邏輯也沒情感。」他也轉頭問王偉忠怎會找主播來演戲，王偉忠稱他是塊璞玉，並打趣說：「哪個主播不演戲？都在演主播。」

張珮珊（左起）訪問老公岑永康與范瑞君演夫妻的感想。（記者胡舜翔攝）張珮珊（左起）訪問老公岑永康與范瑞君演夫妻的感想。（記者胡舜翔攝）

這場記者會主持人是岑永康老婆張佩珊，她問起岑永康怎麼維護婚姻的新鮮感？岑永康面對老婆「逼問」，笑稱自己同一盤炒飯能吃20年不變，「有時候加兩顆花椰菜，或是在海邊吃，就能吃出新意。」

會後問他「被太太訪問」的心情，他打趣稱每天都被訪問，「看新聞時她都會反問我『你怎麼看這則』，就算在家也有辦公室戀情的感受。」

王意萱（左起）、曾珮瑜、王偉忠、范瑞君、爆花等人合作舞台劇《都更男女》。（記者胡舜翔攝）王意萱（左起）、曾珮瑜、王偉忠、范瑞君、爆花等人合作舞台劇《都更男女》。（記者胡舜翔攝）

爆花和黃健瑋結婚14年，她稱2人關係同時是夫妻，也是朋友與兄弟，「女生不只是小鳥依人，也能成為靠山，在他需要被鼓勵時為他打氣。」然而黃健瑋2023年爆出METOO事件後就沒現身受訪，她說：「他目前也努力從事幕後工作，像是教武術課。」

而王偉忠結婚超過30年，他自認現在夫妻倆的親密關係不見得要「真刀真槍」，有時摟摟肩膀就能傳達親密，卻把太太愛看的《逐玉》講成《玉逐》，被范瑞君虧「示範了如何讓太太一秒暴怒」。

《都更男女》將從8月14日起在台北、高雄、台中巡迴演出，購票請洽udn售票網。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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